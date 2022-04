El PSOE, Unidas Podemos y Cs pactan  incluir en la 'ley Zerolo' por primera vez el antigitanismo como delito de odio específico

El antigitanismo podría estar castigado por primera vez con penas de hasta cuatro años de cárcel si la Cámara Baja aprueba este miércoles el informe de la ponencia de la llamada 'ley Zerolo'. Así lo han acordado PSOE, Unidas Podemos y Ciudadanos en una enmienda transaccional que modificará el Código Penal para recoger el antigitanismo como delito de odio específico, según informan fuentes del PSOE a 20minutos.

La Ley integral para la igualdad de trato y la no discriminación, bautizada como 'ley Zerolo' en conmemoración al activista y diputado socialista fallecido, Pedro Zerolo, fue impulsada por el PSOE en enero de 2021. El texto original, que ha estado sometido a debate entre los grupos parlamentarios en la Comisión de Igualdad, plantea la creación de un marco legal para la "prevención, atención y eliminación de todas las formas de discriminación".

En un principio, la ley proponía una respuesta sancionadora (no penal) para situaciones de discriminación que se den tanto en el ámbito laboral, educativo o sanitario, como en la vivienda en la justicia o en la administración. No obstante, con el cambio introducido a petición de los socialistas, la norma pasa a modificar el Código Penal para tipificar un nuevo delito de odio que no constaba hasta ahora: el antigitanismo.

En concreto, la enmienda modifica el artículo 22 de la legislación penal, que, de aprobarse, quedaría redactada de la siguiente manera: "Cometer el delito por motivos racistas, antisemitas, antigitanos u otra clase de discriminación referente a la ideología, religión o creencias de la víctima, la etnia, raza o nación a la que pertenezca, su sexo, edad, orientación o identidad sexual o de género, razones de género, de aporofobia o de exclusión social, la enfermedad que padezca o su discapacidad, con independencia de que tales condiciones o circunstancias concurran efectivamente en la persona sobre la que recaiga la conducta".

Hasta cuatro años de prisión por incitar al odio

De este modo, la norma permitiría castigar, con una pena de prisión de uno a cuatro años y multas de seis a doce meses, a quienes "públicamente promuevan o inciten al odio, discriminación o a la violencia contra los gitanos y gitanas"; quienes "elaboren" o "posean" cualquier escrito o material elaborado para distribuirlo a otras personas y en el que se incite o fomente al odio.

Además, serán sometidos a las mismas penas las personas que "públicamente nieguen o enaltezcan los delitos de genocidio de lesa humanidad" contra la población gitana.

Por otro lado, la iniciativa plantea que también se castigue con penas de prisión de seis meses a dos años y multas de seis a doce meses a quienes humillen, enaltezcan o justifiquen los delitos cometidos contra los gitanos.

"Una medida histórica"

Según destacan fuentes socialistas a este diario, se trata de una "medida histórica" fruto del trabajo de "un año" entre el Ministerio de Justicia y el PSOE, "que ha trabajado intensamente para que la 'ley Zerolo' salga adelante".

"Gracias al trabajo arduo y el firme compromiso del Gobierno, hoy es un día histórico porque la 'ley Zerolo' condena explícitamente el antigitanismo, reconociéndolo e incluyéndolo en el Código Penal”, ha celebrado la ponente de la ley y presidenta de la Comisión del Pacto de Estado Contra la Violencia de Género, Beatriz Carillo.

Con todo, todavía no se ha dado luz verde a esta modificación, aunque desde el PSOE prevén que será apoyada "por la mayoría de los grupos políticos". La Comisión de Igualdad debatirá esta tarde el informe de la Ponencia sobre la proposición de ley que, de aprobarse, pasará directamente al Senado para su aprobación definitiva.