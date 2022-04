La coreógrafa Miryam Benedited fue foco de las críticas tras la victoria de Chanel en el Benidorm Fest, llegando incluso a recibir amenazas de muerte contra sus hijos. Y es que los rumores de vinculación con la ganadora hicieron que se generara una gran polémica, al prevalecer la puntuación del jurado y no las preferencias de una gran parte del público, que animaban a Rigoberta Bandini o Tanxugueiras.

"A por ti no, vamos a ir a por donde más te pueda doler: a por tus hijos, que sabemos muy bien dónde localizarlos", fue uno de los mensajes que denunció la jueza del programa de RTVE.

"De repente, te encuentras con una avalancha de insultos, de mensajes de odio, de amenazas de muerte y el cuerpo se te da la vuelta", confesó la bailarina ante el miedo de que los haters pudieran cumplir sus amenazas.

Equipo de investigación centró su último programa en las críticas en las redes, y consiguió localizar al hombre que le envió el susodicho mensaje a Miryam Benedited, el cual vive en una localidad de Alicante.

"Había dos propuestas que me gustaban muchísimo, que fueron las que quedaron detrás de la ganadora", declaró el hater. "Me fastidió mucho y dije: '¿Por qué tiene que valer más la opinión de una persona o dos del jurado antes que la de miles de personas que han votado?'. Estuve cabreado un montón de días y le envié ese mensaje sin pensar".

"Como había tantas personas llamándole de todo en redes sociales, en ningún momento pensé que podía haber llegado a repercutir de esa manera", opinó el usuario anónimo, que estaba arrepentido por sus actos. De hecho, su padre habló antes con el programa y les explicó que padecía un problema de salud mental, y le habían dejado claro la gravedad de sus actos.

"Desde los seis años, no he tenido nunca estabilidad. Y ver que los demás hacen su vida y son felices, lo que me da es una impotencia increíble", señaló como uno de los motivos que le llevan a lanzar esos mensajes de odio. "Lo que quiero decir es que las secuelas de la enfermedad son lo que me hacen que no me llegue la glucosa al cerebro, y cuando me pasa eso tengo hasta ataques de ira. Se junta la frustración, la depresión y haces cosas que no quieres hacer".

"Como había tantas personas criticándola en redes, no pensé que pudiera llegar a repercutir de esta manera"

"Nadie quiere que se sepa quién es el hater, por eso se ocultan en un perfil y la mayoría de personas se creen intocables", opinó. "Cuando esto cabreado con el mundo, he llegado a insultar, pero insultos como los que se ven hoy en día en Twitter".

Sobre la posibilidad de ser condenado por ello, el alicantino defendió que lo que hizo "fue todo de boquilla" y le ha servido de "escarmiento" para no volverlo a hacer. No obstante, se desconoce si Miryam Benedited sigue adelante con su demanda o se plantea retirarla.