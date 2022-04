Contindre preus, pujar salaris i major igualtat centren les reivindicacions de CCOO PV i UGT PV per a l'1 de Maig

Els secretaris generals de CCOO PV, Ana García, i d'UGT PV, Ismael Sáez (UGT PV), han informat aquest dimecres en roda de premsa de les manifestacions del pròxim 1 de Maig, jornada en la qual també mostraran la seua solidaritat amb el poble ucraïnés. Els sindicats demanen el final de la invasió russa "que no només ha provocat un drama humà, sinó que també està tenint afectació a nivell econòmic amb la pujada de preus de l'energia el que ha provocat un increment en la inflació".

Per la seua banda, el secretari d'Acció Sindical i Salut Laboral de CCOO PV, Jaume Mayor, i la secretària de Salut Laboral, Medi ambient i Cooperació d'UGT PV, Marisa Baena, han reclamat fer de la salut laboral un dret fonamental, amb motiu del 28 d'abril, Dia Mundial de la Seguretat i la Salut en el Treball, i després de dos anys de pandèmia de covid, que ha provocat quasi 10.000 morts i 1,4 milions de contagis a la Comunitat Valenciana.

Els representants sindicals han insistit que aquest 1 de Maig hi ha "tres reivindicacions clares" consensuades entre els dos sindicats. Per a Ismael Sáez, "encara hi ha solucions" i les organitzacions sindicals "han d'aportar-les".

Quant a la pujada de preus provocada per la invasió d'Ucraïna, des d'UGT PV s'ha plantejat "establir una fixació en els preus que les empreses posen en els seus productes". A més, ha advocat per "l'augment de salaris per a quadrar eixe cercle i que les empreses reduïsquen el seu marge de beneficis per a reduir l'espiral inflacionista". En aquesta línia, Ana García demana "modificar la configuració energètica que hi ha dels preus, i així evitar que el preu del gas marque la resta de preus per a protegir a les famílies més vulnerables".

Pel que fa al segon punt, García ha afirmat que "cal ser molt contundents" pel que fa a la pujada de salaris i ha denunciat que la CEOE "està posant problemes en l'intent d'arribar al cinqué acord per l'Ocupació i la Negociació Col·lectiva". A més, Sáez ha afegit que "si per primera vegada Espanya aconsegueix eixir d'una crisi d'aquesta naturalesa amb menys inflació que els països de l'entorn, permetria guanyar mercats i generar ocupació". Però ha advertit la patronal que "siga conscient que eixe risc de desviació de la inflació no el poden assumir els treballadors dos vegades".

En l'últim dels eixos, Sáez ha incidit que el problema per a ells és "la desigualtat", i per a aconseguir més igualtat el dilema "no ha de ser la inflació", ja que si és així, "la solució caurà de forma desigual entre els ciutadans". Per la seua banda, Ana García ha exigit "més estabilitat en l'ocupació i l'eradicació de les bretxes de gènere".

La secretària general de CCOO PV ha posat en valor la reforma laboral que "pot generar més igualtat en la ocupació perquè va incrementar la contractació indefinida" i ha assenyalat que una forma de generar "més igualtat" seria una reforma fiscal que "puga equiparar Espanya amb la resta del marc europeu".

Finalment, tots dos sindicats han assenyalat que una de les formes d'aconseguir major igualtat a la Comunitat Valenciana és la reforma del sistema de finançament autonòmic, en el qual l'autonomia "no pot seguir esperant".

"LA PREVENCIÓ EN EL CENTRE DE LA RECUPERACIÓ"

En relació amb el Dia Mundial de la Seguretat i la Salut en el Treball, Jaume Mayor i Marisa Baena han insistit a situar la prevenció "com el centre de la recuperació", ja que de febrer de 2021 a gener de 2022 s'han notificat "prop de 50.000 parts de baixa, 354 accidents greus i 66 casos d'accidents mortals", una xifra que s'incrementava des de l'any 2012 amb la reforma laboral del PP.

Així mateix, sostenen que existeix un infrarregistre de les malalties laborals. Baena ha advocat per implantar la figura de "un delegat de prevenció territorial" en les empreses que no tenen representació sindical. "Açò fa que hi haja millors condicions de treball", sobretot perquè el 95% del teixit empresarial valencià són xicotetes empreses o microempreses.

En aquest sentit, els sindicats han denunciat que "la precarietat laboral i les condicions de treball afecten a la salut de les persones treballadores". A més, les patologies derivades "de factors de risc psicosocial i ergonòmiques són qualificades com a contingències comunes", per la qual cosa "no es declaren, no existeixen i no es prevenen".

En l'àmbit autonòmic, els accidents de treball amb baixa han patit "un increment del 12% i un 6,8% dels mortals respecte a 2020". Quant a la incidència de la sinistralitat, és lleugerament inferior a l'etapa prepandémica. Des dels sindicats han assenyalat que "no s'ha aconseguit revertir la tendència creixent de l'última dècada", malgrat que els sinistres són conseqüència de causes "fàcilment evitables".

Així mateix, les malalties professionals a la Comunitat en aquest últim any han suposat un total de 4.205 baixes. En concret, s'han incrementat un 8% respecte a 2020. Per tot açò, "s'ha de continuar posant el focus en la matèria preventiva i en les condicions de seguretat i salut en els centres de treball".

En el marc de la Taula de Diàleg Social ja s'ha avançat en els treballs de la 'nova Estratègia valenciana de seguretat i salut en el treball 2022-2027' en la qual els sindicats advoquen per "enfortir els organismes amb competències en matèria de seguretat i salut en el treball", que "garantisquen entorns laborals assegurances i lliures de riscos (...) i que revertisquen les normes que han permès el model actual de gestió preventiva externalitzat per a millorar la seua qualitat".