La Generalitat crearà un grup de treball amb les ITV per a una reversió pública "amable" en 2023

Així ho ha acordat amb l'Associació d'Entitats Concessionàries per a la Inspecció Tècnica de Vehicles (Aecova-ITV) en una reunió celebrada un dia després de les critiques d'aquesta entitat al Consell per basar la reversió en un estudi ple de "errors". Aecova també va amenaçar amb interposar reclamacions judicials pels 133 milions d'euros més interessos que assegura que els deuen per les tarifes anul·lades.

Climent, en roda de premsa, ha assegurat que la reunió ha sigut "afable" malgrat aquestes acusacions i ha explicat que les ITV han plantejat allargar el contracte per l'impacte de les restriccions sanitàries en el sector, una petició que ha garantit que s'atendrà en funció dels informes tècnics i jurídics que la justifiquen. "Hi ha predisposició a col·laborar", ha subratllat,

El pròxim 16 de maig es convocarà als sindicats de les ITV a una trobada per a començar a treballar en la subrogació de tots els treballadors actuals amb el "màxim diàleg", després del que en els següents mesos treballarà la nova comissió de treball de manera "àgil i ràpida".

Sobre l'equiparació de salaris, el titular d'Economia ha advocat per la negociació col·lectiva, sense que "perda ningú", en funció de cada categoria i dins d'un procés progressiu de "quatre o huit anys". "No serà de hui per a demà", ha il·lustrat.

POSSIBLE BAIXADA DE TARIFES

L'objectiu general, ha explicat, és millorar el servici que presten les estacions en considerar que és bàsic per a la ciutadania com la sanitat: "Hem de ser molt rigorosos perquè salvem vides". A més, ha confiat que la reversió permeta donar un servici més eficient a la ciutadania i siga més rendible, "fins i tot" baixant les tarifes o millorant les estacions.

Amb tot, Climent ha remarcat que les empreses es "van equivocar" en comparéixer un dia abans de la reunió perquè eren conscients de la reversió, que estava plasmada en el pacte de govern de 2019, i van ser notificades fa mesos que la concessió finalitzava el 31 de desembre d'enguany.

"No hem descobert res: els concessionaris eren coneixedors des de fa 24 anys", ha abundat, i ha defès que la memòria econòmica que van rebutjar les ITV està basada en les dades presentades per elles al registre mercantil i que no existeix la "falsedat documental" que al·leguen.

TRES SENTÈNCIES GUANYADES

Preguntat per les denúncies anunciades per Aecova, el conseller ha assenyalat que estan en el seu dret -"estem en un estat de dret"- i que els treballadors poden estar tranquils, però ha destacat que la Generalitat porta tres sentències guanyades al seu favor.

Una d'aquestes actuacions, datat el passat 19 d'abril, estableix que la no pròrroga de la concessió era "previsible" i no és "res estrany", amb el que les empreses han d'estar preparades per a açò.