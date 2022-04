Bibiana Collado diu que la poesia ha sigut "expulsada" de les seleccions escolars per "un fals prejuí"

Així ho ha declarat l'autora en la Trobada d'Escriptors de la Biblioteca Valenciana, on ha animat a llegir la poesia amb temps per a "anar i tornar al poema, per a deixar-lo ressonar en nosaltres mateixes, per a atrevir-se a apuntar-se als seus plecs". "En definitiva, temps per a descobrir i descobrir-nos", ha asseverat.

En aquest sentit, ha apuntat que l'estimulació de la lectura de la poesia s'aconsegueix "tenint-la sempre a mà: en els instituts, en les universitats, en les biblioteques, en les llibreries... perquè es puga accedir a ella en qualsevol moment, en qualsevol etapa, amb llibertat, sense prejuís, amb desig".

Bibiana Collado Cabrera és llicenciada en Filologia Hispànica per la Universitat de València, va realitzar la seua tesi doctoral sobre la poesia contemporània escrita per dones i és professora.

Entre els seus treballs destaca 'Como si nunca antes', que va ser premi Arcipestre de Hita 2012; 'El recelo del agua', premi Adonáis 2016, i 'Certeza del colapso', premi Complutense de Literatura 2017.

En el seu últim poemari, 'Violencia', explora la participació del llenguatge en la violència de gènere.

"LA VIOLÈNCIA MASCLISTA COMENÇA EN LA PARAULA"

"El llenguatge ens constitueix. No podem pensar-nos fora d'ell, per tant, resulta crucial en tots els processos que ens defineixen diàriament. La violència masclista comença en la paraula, en la qual es diu i en la qual no es diu", defèn.

"Cal repensar la manera en el qual diem l'amor, en el qual diem la felicitat, en el qual ens diem a nosaltres mateixes. És necessari detindre'ns en cada paraula i sospesar la seua densitat, el seu feix de connotacions, la seua ombra allargada. També resulta crucial generar paraules per a tot allò que no és dit o resignificar alguns termes que no arriben a abastar la complexitat de les nostres relacions", ha argumentat.

Per a ella, la poesia "pot ajudar en el procés de resignificación del llenguatge, donant-nos el temps i la possibilitat d'endinsar-nos en cada paraula, de veure com cadascuna d'elles s'esponja en el mar de la llengua i assenyala cap a les ferides ocultes".