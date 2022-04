John Connolly, Claudia Piñeiro i Yasmina Khadra acompanyaran a James Ellroy en el X aniversari de VLC Negra

La programació de la nova edició s'ha donat a conéixer aquest dimecres en la Sala Refectorio del Centre del Carme de Cultura Contemporània (CCCC), ambientada amb una estètica pròpia d'una festa d'aniversari, de la mà dels organitzadors, el director de VLC Negra, Jordi Llobregat; el responsable de Continguts, Santiago Álvarez; i el responsable de comunicació, Bernardo Carrión.

El certamen, que tindrà lloc del 5 al 21 de maig, allargarà la seua programació enguany com a fruit de la col·laboració de l'organització amb el municipi de Catarroja, que albergarà diferents trobades els dies 20 i 21 de maig.

A València, la seu principal serà el Centre del Carmen de Cultura Contemporània i a aquest s'uniran trobades en la Fundació Bancaixa, que acollirà la trobada amb Ellroy el 5 de maig, i el FNAC de Sant Agustín, on tindran lloc les sessions dels dissabtes al matí.

"El programa d'aquest desé aniversari és possiblement un dels millors de la història del festival", ha celebrat Llobregat, qui ha confessat l'"assoliment" d'aconseguir que vingueren a València alguns autors somiats pels organitzadors en aquesta nova edició, que porta com a lema '#PetamosLasLetras'.

Així, el director ha anunciat que el festival "torna amb força" després de "dos anys complicats", marcats per l'absència internacional, en una edició en la qual tornarà la "quasi normalitat" amb actes multitudinaris i cites tan emblemàtiques com la Firma d'Autors Pata Negra, que no s'ha pogut celebrar en les dos últimes edicions, en la qual el públic podrà conéixer i "xarrar una estona" amb els seus escriptors preferits.

D'altra banda, aquest 2022 també recuperarà el cicle de cinema en la Filmoteca, que enguany estarà dedicat a l'actor francés Alain Delon, amb la projecció de quatre de les seues pel·lícules més emblemàtiques del gènere negre -'A pleno sol', 'El silencio de un hombre', 'Tres aventureros' i 'Dos hombres en la ciudad'-; i el teatre en la Sala Russafa, amb el comiat del seu aclamat muntatge 'Shakespeare a Berlín'. Així mateix, À Punt tornarà a ser el mitjà oficial del certamen.

"ESTRELES" INTERNACIONALS

Aquesta edició, a més de la ja anunciada presència de James Ellroy, que rebrà el premi González Ledesma, el festival comptarà amb "grans estreles" internacionals - en paraules de Santiago Álvarez- de la talla de John Connolly, autor irlandés creador del detectiu Charlie Parker, una sèrie que compta ja amb una vintena d'entrega.

Des d'Argentina aterrarà a València Claudia Piñeiro, autora que va rebre el premi Best Novel en la passada edició del festival per la seua obra 'Catedrales'.

Una altra de les grans visites internacionals serà Yasmina Khadra, qui ja va visitar el certamen en 2015. Khadra és el pseudònim sota el qual s'amaga l'escriptor i militar algerià Mohammed Moulessehoul, i amb el qual ha firmat ja 31 títols. En la seua última novel·la, 'El atentado', l'autor introdueix al lector en el conflicte entre Israel i Palestina a través d'una dona que s'immola en un atac terrorista.

Completen la llista d'escriptors internacionals la francesa Juana Salabert, amb la seua última novel·la 'Atentado', i J.D Barker, autor de la trilogia 'El cuarto mono'.

PRESÈNCIA NACIONAL I VALENCIANA

VLC Negra no descurarà la seua presència nacional, i aquesta edició comptarà amb la visita d'una de les autores espanyoles de més èxit internacional, Dolores Redondo, qui torna set anys després de la seua última aparició en el certamen.

També acudiran al desé aniversari del festival autors com Lorenzo Silva, Noemí Trujillo, Carlos Zanón, Rosa Ribas, Alicia Giménez Bartlett, Ignacio del Valle, Marina Sanmartín, Virginia Feito, Reyes Calderón, César Pérez Gellida, Elia Barceló, Félix Modroño o Leandro Pérez, entre uns altres.

De la mateixa manera, serà notòria la presència d'autors locals en el festival. Silvestre Vilaplana, Jordi Colonques i Joan Canella representaran als escriptors en valencià, mentre que Bàrbara Blasco, Marina Lomar i Joana Chilet són valencianes que escriuen en castellà i també estaran en la trobada.

El 'true crime' també tindrà el seu espai. La criminòloga Paz Velasco analitzarà diversos crims portats a la xicoteta pantalla pel programa d'À Punt l'Hora Fosca, en companyia del seu director de continguts, Paco Ballester, i de la periodista Teresa Domínguez.

CLUBS DE LECTURA, TALLERS I CENTRES ESCOLARS

D'altra banda, la programació mantindrà els ja habituals clubs de lectura del festival, amb la inclusió d'una desena d'ells, així com la celebració de quatre tallers infantils que se celebraran en diferents biblioteques de la capital valenciana.

Els centres escolars també tindran la possibilitat de participar en el festival gràcies a les visites d'escriptors com Yashmina Khadra, que conversarà de la seua novel·la 'Las golondrinas de Kabul' amb alumnes de tres instituts diferents. Els alumnes de l'Institut Luis Vives també tindran una cita amb l'escriptor valencià Joan Carles Ventura per a analitzar la seua novel·la 'Em diuen Fletxa'.

Finalment, els adults també podran gaudir d'un taller que impartirà el periodista literari Antonio Lozano en l'Octubre CCC.

SOLIDARITAT AMB ELS REFUGIATS

Com cada edició, el certamen duu a terme un acte solidari en el qual dona el seu suport a una causa concreta. Aquesta vegada, i amb la guerra d'Ucraïna com a teló de fons, VLC Negra no ha tingut dubtes a l'hora de solidaritzar-se amb "tots els refugiats de totes les guerres". Amb aquest objectiu, l'organització donarà un euro a ACNUR per cada novel·la que es venda durant el festival i animarà als lectors a aportar un altre euro més a l'organització a l'organisme de les Nacions Unides.

Una altra de les novetats per a la celebració de l'aniversari del certamen serà un concert de música protagonitzada per escriptors de novel·la negra, que tindrà lloc el dissabte 7 de major en la Sala Monterrey, i en el qual es pujarà a l'escenari el propi Santiago Álvarez, qui ha combinat el seu treball com a novel·lista amb una dilatada trajectòria musical, Mikel Santiago i Alfondo Corral.