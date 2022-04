Plataforma per la Llengua llança la segona edició del concurs de TikTok en valencià

20M EP

NOTICIA

Plataforma per la Llengua ha obert aquest dimecres el termini per a presentar-se a la segona edició del concurs de TikTok en valencià, que té l'objectiu d'incentivar la llengua pròpia en aquesta xarxa social, la més popular entre la juventut actual, i d'impulsar nous talents en valencià per configurar un "star system" en valencià.