Detinguts tres menors per robar un gos d'una casa de Paterna i exigir un rescat

Segons ha informat la Prefectura Superior de Policia en un comunicat, els fets van ocórrer sobre les 21.00 hores, quan els policies van ser comissionats per la Sala del 091 perquè acudiren a un domicili de la localitat, on haurien sostret a un gos de l'interior i haurien demanat un rescat per l'animal.

Una vegada en el lloc, els agents es van entrevistar amb l'habitant de la casa, que va manifestar que mentre estava fora de la vivenda li haurien sostret al gos, que estava a l'interior. L'animal portava una xapa identificativa, amb el número de telèfon de la seua propietària, per la qual cosa, moments després, va rebre una telefonada telefònica exigint-li el pagament de 150 euros per a retornar-li l'animal i indicant-li un punt on efectuar l'intercanvi.

Després de conéixer els fets, policies de paisà es van dirigir al lloc indicat pels sospitosos i en aproximar-se van observar a tres menors, que van emprendre la fugida en veure un vehicle policial retolat en els voltants. Els agents van començar una persecució en la qual es van identificar com a policies i els van ordenar que es detingueren.

En el moment en què van aconseguir aconseguir-los, els menors feien a més d'agredir-los amb les barres metàl·liques que portaven i que els policies els van demanar que llançaren al sòl. Els adolescents van ser detinguts com a presumptes autors dels delictes de robatori amb força i extorsió i llocs a la disposició de Fiscalia de Menors. Els agents han recuperat el gos sostret, que ha sigut retornat a la seua legítima propietària.