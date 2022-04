El Museo de Bellas Artes de València y Bombas Gens se incorporan al Deleste con propuestas de arte y diseño

La presentación de la iniciativa ha tenido lugar este miércoles en la pinacoteca y ha contado con la presencia de su director, Pablo González, que ha estado acompañado por el responsable de Mediterranew Musix de Turisme Comunitat Valenciana, Daniel Arnal; y el director del festival, Iñaki Villagrá.

Allí se ha anunciado que el centro de arte Bombas Gens acogerá el acto inaugural del festival -el jueves 26 de mayo- con una performance de la artista barcelonesa Laia Estruch Mata. Su obra Zócalo fue galardonada con el Premio Cervezas Alhambra de Arte Emergente 2022, entregado en ARCOmadrid el pasado mes de febrero.

La pieza está realizada en colaboración con el artesano Eloi Bonadona y consiste en una estructura de cerámica cilíndrica, basada en la tradición alfarera local del pueblo de Quart, en Girona, que recuerda a un instrumento de viento y que está inspirada en las cubiertas horadadas y abovedadas de los baños del Palacio de Comares, en la Alhambra.

En Zócalo, varios de los elementos se organizan libremente en la superficie de las piezas con la intención de poner en danza un lenguaje, el de la cerámica popular, que parece cobrar sentido a partir de su infinita e invariable repetición a través del tiempo.

Durante la performance, la artista desplegará una investigación corporal y sonora basada en la experimentación vocal. Esta actividad está organizada en colaboración con Performa, una cooperativa integrada por profesionales de larga trayectoria en el ámbito del arte y la cultura contemporáneas. Tras la puesta en escena de Laia Estruch Mata, el público podrá disfrutar de una actuación en acústico.

El viernes 27 de mayo por la mañana, y bajo el título de 'Diálogos Deleste', el Museo de Bellas Artes acogerá tres mesas de debate centradas en el arte y el diseño y su capacidad para reinventar lo cotidiano; las posibilidades de la música para transformar las ciudades; y la sostenibilidad y la agenda 2030 aplicadas a la música y la cultura.

Entre los especialistas que participarán en los debates figuran Marisa Gallén, Premio Nacional de Diseño 2019 y presidenta de la Asociación València Capital Mundial del Diseño; David Barro, comisario de exposiciones y consultor estratégico especializado en arte, diseño y desarrollo sostenible; y Alicia Ventura, doctora en Historia del Arte y comisaria de exposiciones. Los 'Diálogos Deleste' del Museu también irán acompañados de actuaciones musicales en acústico.

Las actividades paralelas que ha organizado el festival, al igual que la Matinée del domingo, son de carácter gratuito.

El Festival Deleste y su patrocinador, Cervezas Alhambra, comparten "la misma filosofía de ofrecer momentos singulares e irrepetibles, basados en detenerse a observar y deleitarse con calma para ser capaces de sentir lo imperceptible y poder saborear la originalidad de cada instante", aseguran.

CALENDARIO MUSICAL

Estas son las actividades que acompañarán a un calendario musical de primer nivel que tendrá lugar en los Jardines de Viveros desde el viernes 27 por la tarde hasta el domingo 29 de mayo con 15 grupos encabezados por Imelda May, The Sisters of Mercy, Balthazar, Rufus T. Firefly, Pillow Queens, Joana Serrat y Valeria Castro, quien se encargará de clausurar el festival en el Almudín la tarde del domingo con un espectáculo que cuenta con la colaboración del Palau de la Música de València y la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de València.

Las localidades para el festival Deleste se pueden adquirir en la página web del evento: