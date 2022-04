Assut.- Les comissions del cas Assut: Grau hauria rebut dos milions d'euros i Rubio altres 300.000

Així s'arreplega en el sumari del cas Assut, el secret del qual es va alçar parcialment divendres passat. En la causa s'investiguen presumptes comissions a canvi d'adjudicacions d'obra pública de l'Ajuntament de la capital valenciana per part d'empreses adjudicatàries que haurien realitzat factures suposadament fictícies.

En un acte del jutjat, amb data de 2021, s'especifica que Grau hauria rebut més de dos milions d'euros en comissions a canvi de la seua intervenció per a atorgar diversos contractes a dit a empreses de Jaime Febrer. A més, hauria rebut un pis de luxe en el centre de València, un local, un baix i un garatge, segons ha pogut saber Europa Press.

Aquestes propietats haurien sigut abonades per part d'una societat participada per Febrer, per Mónica Montoro i Federico Ferrando, igualment investigats en el procediment. A més, el pis s'hauria pagat en part amb diners en efectiu.

A canvi d'aquests pagaments, Grau hauria mitjançat per a afavorir les empreses de Febrer amb adjudicacions i amb diferents operacions urbanístiques. Segons el mateix informe, després d'aquestes comissions, l'exvicealcalde hauria anotat un increment patrimonial entre els anys 2002 i 2014 de vora 730.000 euros.

Per la seua banda, l'exregidor socialista i exsubdelegado del Govern, Rafael Rubio, també hauria rebut diferents comissions per la seua etapa en el consistori, en concret, uns 300.000 euros.

ELS REGALS

El sumari també arreplega un llistat de regals efectuats per part de la trama a diferents persones i càrrecs públics, entre ells Grau i el diputat del PP i vicepresident segon en Les Corts Jorge Bellver, per la seua etapa al capdavant de la Regidoria d'Urbanisme en l'Ajuntament de València.

En concret, Grau hauria rebut una ploma Montblanc en 2002 valorada en 510 euros; una trolley més un maletí Loewe en 2005; i una cartera i un portafolis marró en 2009.

Per la seua banda, Bellver hauria obtingut un rellotge Omega Seamaster en el Nadal de 2003; un rellotge Brentley en 2005; i una trolley de Loewe l'any 2006 valorada en 970 euros.

La jutgessa està investigant si Jorge Bellver, a canvi d'aquests regals, va mediar per a afavorir la trama en l'adjudicació de diferents contractes públics, en concret, a l'empresari Jaime Febrer.

En el cas en què estime que hi ha suficients indicis delictius contra ell per a imputar-li en el procediment, haurà d'inhibir-se a favor del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), òrgan competent per a investigar a aforats, com és el seu cas. Com a pas previ, de moment, la jutgessa ja ha demanat a les Corts que acredite la condició de diputat de Jorge Bellver.

Bellver figura com a investigat en el procediment encara que no es tracta d'una imputació formal. És a dir, de moment s'ha investigat la seua presumpta relació amb la trama i en estimar la jutgessa que els fets podrien ser constitutius de delicte, s'inhibirà a l'alt tribunal valencià perquè continue amb la investigació i el cite per a declarar, segons han assenyalat a Europa Press fonts jurídiques.

LA CAUSA

En aquesta causa, originada fa cinc anys, s'investiguen delictes tràfic d'influències, prevaricació, suborn, falsedat documental, blanqueig de capitals, associació il·lícita i organització criminal i figuren com imputades unes 60 persones.

Entre els investigats es troben Alfonso Grau; el cunyat de la exprimera edil i advocat, José María Corbín, i la seua família; l'exregidor socialista i exsubdelegado del Govern, Rafael Rubio; el que anara cap dels servicis jurídics de Divalterra José Luis Vera; l'exalcaldessa de Xixona Rosa María Verdú i un exedil; l'exresponsable de les Finances del PSPV José María Cataluña i empresaris com Jaime Febrer.

El cas va arrancar en 2017 però no va ser fins a dos anys més tard, a l'abril de 2019, quan es van practicar les primeres detencions: les dels advocats José María Corbín i Diego Elum. En una segona fase, al maig del passat any, la jutgessa va ordenar la detenció de Grau, Rubio i Vera, tots ells ja en llibertat. A l'exsubdelegat del Govern i a l'exresponsable de Finances socialista el PSOE els va suspendre de militància i els va obrir expedient.

Actualment s'ha alçat part del secret de les actuacions i romanen baix secret les peces 2, 3, 4, 5 i 6, així com tota la documentació intervinguda en suports i dispositius d'emmagatzematge massiu d'informació, en suports informàtics, telemàtics i de telefonia mòbil, és a dir, tota la documentació que no va ser confiscada en el registre en suport paper i que va ser objecte de registre al maig de fa un any. També, determinats folis de diferents toms de la peça principal.