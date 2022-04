L'Ajuntament de València obri aquest dijous el termini de presentació de sol·licituds per al xec escolar

A les ajudes podran concórrer els menors escolaritzats en educació infantil que hagen nascut amb posterioritat a l'1 de gener de 2017, d'edats compreses entre 0 i 6 anys, o que estiga previst que nasquen amb anterioritat al 31 de desembre de 2022, segons ha informat el consistori en un comunicat.

Tant el xiquet o la xiqueta com els pares i mares o, si escau, els seus representants legals han d'estar empadronats en el terme municipal de València. A causa de la gratuïtat de l'ensenyament, s'exceptuen els menors escolaritzats en centres públics, amb concert educatiu ple o que ocupen una plaça sostinguda íntegrament amb fons públics.

La dotació pressupostària destinada a aquesta convocatòria és de 3.707.000 euros. L'import màxim mensual del xec serà de 120 euros amb un límit d'onze mensualitats. En cap cas, l'import mensual de l'ajuda podrà superar les despeses ocasionades.

Les ajudes del xec escolar no cobreixen les despeses originades fora del període i horari escolar i, per tant, no es cobreixen activitats extraescolars, el menjador, els llibres, el material escolar o la matrícula, entre uns altres.

Les sol·licituds es poden presentar en els registres físics municipals, en el registre electrònic o mitjançant els sistemes previstos en la llei, entre ells, les oficines postals o els registres oficials de l'Administració General de l'Estat i la Generalitat.

El termini de presentació de sol·licituds és de trenta dies naturals a partir del dijous 28 d'abril. Les bases i els formularis es poden descarregar en la seu electrònica municipal