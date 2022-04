L'espectacle 'El todadiscos de Joan Fuster' arriba a l'Auditori de Castelló aquest dissabte

Cultura de la Generalitat, a través de l'Institut Valencià de Cultura (IVC), presenta 'El tocadiscos de Joan Fuster', el primer espectacle que commemorarà l'Any Fuster en l'Auditori de Castelló. Es tracta d'una proposta de teatre i música que han creat Pau Alabajos i Barnasants al voltant de la figura de Joan Fuster, que arriba a l'Auditori de Castelló aquest dissabte, després de la seua estrena a València.

El delegat territorial de l'IVC a Castelló, Alfonso Ribes, ha destacat que des de l'Institut Valencià de Cultura fan una aposta per a commemorar una de les grans figures del pensament amb tot un conjunt d'activitats, com per exemple aquest espectacle teatral i musical que portarà "a les cançons més compromeses de tota una època".

A més, ha afegit que pròximament hi haurà en l'EACC una exposició que, partint del text 'El descrédito de la realidad' de Joan Fuster, arreplega una sèrie de propostes "que desacrediten la realitat contemporània i ressituen l'exercici artístic en els discursos de decreixement, feminisme o teoria 'queer'".

'El tocadiscos de Joan Fuster' és un espectacle teatral ple de música en viu: a partir d'una selecció de textos fusterians que reflexionen sobre el moviment cultural de la Nova Cançó, es construeix un trencaclosques de pensaments, aforismes i dissertacions que serveixen com a base per a una entrevista fictícia -una tertúlia teatralitzada- protagonitzada per l'assagista de Sueca i una jove periodista, amb qui dialoga sobre el paper que van tindre Els Setze Jutges en la lluita antifranquista, sobre la importància de la Nova Cançó durant la transició democràtica i sobre altres qüestions socials, polítiques i culturals que afecten a la història recent.

Les cançons de Raimon, Lluís Llach, Maria del Mar Bonet, Ovidi Montllor, Al Tall o Pi de la Serra, al·ludides durant l'entrevista, conformen la banda sonora de l'espectacle, que interpretaran cantautors i cantautores nascuts després de l'any 1975. Feliu Ventura, Mireia Vives, Sandra Monfort i Pau Alabajos canten en directe alguns dels himnes més simbòlics de la generació predecessora i reten homenatge a Joan Fuster en el centenari del seu naixement.

'El tocadiscos de Joan Fuster' està interpretat per l'actor Alfred Picó i l'actriu Lara Salvador i comptarà amb els músics Laura Navarro, Enrique Jerónimo 'Gus', Adriana Sena, David Barberà i Anaís Bueno. La direcció escènica de l'espectacle està a càrrec de Gabi Ochoa i Maria Almúdever, amb la direcció musical de Pau Alabajos i la producció executiva de Barnasants. La cartelleria de l'espectacle ha sigut creada pel dissenyador Cesc Roca.

NANCY FABIOLA

L'Auditori de Castelló es prepara per a rebre a Nancy Fabiola Herrera, una de les veus actuals amb millors crítiques dins del món de la lírica. Aquest dijous 28 d'abril, a les 19.30 hores, tindrà lloc aquest concert de la gran mezzosoprano, acompanyada de Solistes de València amb una selecció de cançons populars de l'autora mexicana María Grever. També inclou música d'autors com Pixinguinha, passant per Ernesto Lecuona.

Un viatge sense oblidar la sarsuela espanyola, així com una atrevida mirada a l'òpera, amb arranjaments innovadors sobre temes de 'Carmen' de Bizet, o un 'medley' d'òpera amb grans del gènere com Puccini, Verdi, entre uns altres.

En aquesta ocasió, el conjunt Solistes de València interpretarà arranjaments compostos expressament per a aquest projecte. Pau Chafer ha realitzat les orquestracions, en les quals un contrapunt constant i unes harmonies sempre dinàmiques abrigallen la potent veu de Nancy i recreen atmosferes de múltiples colors.