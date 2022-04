Zaplana torna a demanar que declare el 'ionqui dels diners' i nega viatges pagats per un empresari investigat

L'exministre amb el PP i expresident de la Generalitat Valenciana Eduardo Zaplana ha tornat a demanar al jutge que investiga el cas Erial, en el qual està imputat, que cite a declarar l'exgerent d'Imelsa, Marcos Benavent, autodenominat 'ionqui dels diners', per a aclarir l'origen dels papers que van servir com a guia en el procediment, al mateix temps que ha negat haver gaudit de viatges pagats per un empresari investigat.