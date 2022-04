La Generalitat diu que les universitats poden "optar per recomanar la mascareta" com "qualsevol empresa"

Així ho ha expressat la representant del Consell sobre l'ús d'aquest element de protecció als campus després de la nova regulació. "Si una universitat, igual que qualsevol empresa, considera que no es garanteixen les condicions de seguretat per a les persones, pot optar per recomanar que es porten les mascaretes", ha asseverat Pascual.

Aquesta qüestió, encara que no era l'objecte central, s'ha tractat en una reunió celebrada hui dimecres entre la directora general d'Universitats, Pilar Ezpeleta, i els vicerectors de les institucions d'educació superior.

Des de la Conselleria s'han destacat "tres punts fonamentals". El primer d'ells, detallen fonts de l'administració autonòmica, és la necessitat de complir indicacions de Sanitat i del reial decret.

Així mateix, s'ha posat èmfasi a atendre les recomanacions de Conferència de Rectors (CRUE) i en "el respecte a l'autonomia universitària i a llò que els servicis de prevenció de riscos laborals de cada universitat determinen".

La Universitat de València (UV), per exemple, ha establit l'ús de la mascareta als espais tancats i compartits fins a la fi del curs acadèmic 2021-2022 el 31 d'agost, com a mesura preventiva per a "afavorir la protecció homogènia de l'estudiantat i del personal", malgrat que ha deixat de ser obligatòria en espais interiors des del passat 20 d'abril, llevat de determinats ambients com els centres hospitalaris.

En una resolució datada a 22 d'abril remesa a la comunitat universitària, el Vicerectorat de Sostenibilitat, Cooperació i Vida Saludable de la UV estableix les noves normes d'ús de mascareta "com a mesura de protecció en les instal·lacions de la Universitat de València".

La resolució es fonamenta en "l'autonomia universitària, constitucionalment reconeguda, desenvolupada per la Llei d'Universitats i pels nostres estatuts, i a l'autonomia d'actuació per part del Ministeri de Sanitat, i sobre la base de la recomanació efectuada per la sectorial CRUE Sostenibilitat de seguir usant la mascareta a espais tancats on no es puga garantir una distància interpersonal mínima i s'haja de romandre durant temps perllongats".

Així mateix, afig que l'àmbit d'aplicació de la resolució comprèn les activitats acadèmiques i no acadèmiques dels estudiants i del personal de la UV. De la mateixa manera, inclou els treballadors i les treballadores d'empreses externes que realitzen la seua tasca en l'entitat acadèmica i als usuaris i usuàries de les activitats organitzades per la Universitat.

Per part seua, la Universitat d'Alacant (UA) recomana l'ús de la mascareta a interiors per a tota la comunitat universitària i manté l'obligatorietat per al personal quan no es puga mantindre la distància d'1,5 metres.

D'aquesta forma, la UA ha establit que és "especialment recomanable utilitzar mascareta per a tota la comunitat universitària a tot espai interior compartit del campus, mentre que és obligatori el seu ús per a tota la comunitat universitària en espais de treball o activitats acadèmiques de caràcter sanitari, i per al personal d'administració i servicis (PAS) i docent i investigador (PDI) també en aquelles activitats en les quals no es puga mantindre la distància mínima interpersonal d'1,5 metres durant temps perllongat".

Així mateix, assenyalen que "segueix sent obligatori mantindre les mesures de ventilació en totes les estades docents i laborals". Totes aquestes mesures són també d'obligat compliment per al personal de les empreses externes que presten servicis a les instal·lacions de la universitat.