Igualtat licita la contractació de 7.100 places en centres residencials amb una millora del 20% en el preu per plaça

Amb aquest contracte s'unifiquen en un únic expedient totes les places privades posades a la disposició de la Conselleria, que s'incorporen al Sistema Públic Valencià de Servicis Socials com a places que són sostingudes amb fons públics, amb una inversió de 987 milions d'euros, la qual cosa permet incrementar un 20 per cent el finançament destinades a les places, fins a aconseguir els 71 euros per plaça i dia.

Una de les novetats més importants de la licitació és la introducció de criteris per a eliminar les baixes temeràries i reduir el pes del preu en l'adjudicació, limitant-la al 30% de la valoració final. Així mateix, es tindran en compte condicions relacionades amb la millora de la qualitat assistencial amb la introducció de nous paràmetres valorables mitjançant fórmules objectives, el pes de les quals serà del 70%.

En aquest sentit, es tindran en compte criteris de caràcter social, mediambiental i d'innovació, que modulen la relació cost-eficàcia i la relació qualitat-preu, que poden estar relacionats amb l'alimentació que s'ofereix en les residències o amb millores laborals i salarials, entre uns altres.

En concret, la disponibilitat de servicis de tallers i tecnologies per a les persones usuàries sumarà fins a un 20%; la qualitat en l'alimentació un 10%; les millores de ràtios i condicions laborals un 25%; i les condicions físiques de la infraestructura (com la climatització, mòduls convivenciales, habitacions individuals, entre uns altres), un altre 15%.

CLÀUSULES DE RESPONSABILITAT SOCIAL

Els nous plecs inclouen, a més, clàusules de responsabilitat social, com la prohibició d'adjudicar a empreses que tributen en paradisos fiscals.

De les 7.100 places, 4.191 corresponen a la província de València, 2.033 a la d'Alacant i 886 a la de Castelló, a les quals es derivaran les persones majors en situacions de dependència a les qui es propose l'ingrés en un centre residencial i a majors no depenents, però amb una necessitat social, quan així ho determinen els professionals de servicis socials.

El contracte de licitació estableix 21 lots diferents que comprenen les places que s'adjudicaran distribuïdes per comarques. Així, el lot 1, amb 141 places, dóna cobertura a les àrees dels Ports, l'Alt Maestrat i el Baix Maestrat; mentre que el lot 2, compta amb 360 places per a la Plana Alta i l'Alcalatén.

La Plana Baixa, l'Alt Palancia i l'Alt Millars, amb 385 places componen el lot 3; les 190 places del lot 4 cobreixen el Camp de Morvedre; i el lot 5 té 510 places per a les zones del Racó d'Ademús, els Serrans i el Camp del Túria.

La Foia de Bunyol, la Plana d'Utiel-Requena, la Vall de Cofrents i Aiora componen el lot 6, amb 397 places, mentre que la Canal de Navarrés i la Costera són el lot 7 amb 229 places. El lot 8, amb 561 places dóna cobertura a l'Horta Nord, mentre que el lot 9 i els seus 1.109 places ho fa a l'Horta Sud, i el lot 10 ofereix 321 places centrades a la ciutat de València.

En la Ribera Alta es posen a disposició 140 places i 135 a la Ribera Baixa, en sengles lots 11 i 12, mentre que el lot 13 dóna cobertura a la Vall d'Albaida amb 215 places, i la Safor comptarà amb 384 places a través del lot 14. Per la seua banda, el lot 15, corresponent a l'Alcoià-el Comptat, compta amb 255 places, mentre que el lot 16 de la Marina Alta ofereix 205 i el lot 17, a la Marina Baixa, compta amb altres 125 places.

Finalment, les comarques de l'Alt Vinalopó i Vinalopó Mitjà (lot 18) comprenen 205 places; l'Alacantí (lot 19) un total de 515; mentre que en el Baix Vinalopó (lot 20) s'ofereixen 355 places i el lot 21, corresponent a la Vega Baixa compta amb 363 places.