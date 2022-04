Las cuentas del Gobierno para conseguir los seis diputados que le faltan para garantizarse aprobar su plan de choque en el Congreso

A 24 horas de que el Congreso de los Diputados vote la convalidación de un decreto vital, el del plan de choque para hacer frente a la crisis económica provocada por la guerra en Ucrania, al Gobierno no le terminan de salir las cuentas para sacarlo adelante. El escándalo del supuesto espionaje a políticos independentistas ha tensado hasta el extremo las relaciones entre el Ejecutivo y sus habituales aliados parlamentarios, y tanto ERC como EH Bildu se niegan a aclarar si apoyarán que el paquete de medidas siga en pie. Eso implica que el Gobierno llegará a la votación de mañana con apenas 169 votos asegurados, a seis de la mayoría absoluta que le permitiría respirar tranquilo.

La posibilidad de que el Congreso derribe el decreto, que hace un par de semanas parecía prácticamente descartada, ha ido tomando forma a raíz de las revelaciones de los últimos días. Y supondría que, desde el mismo viernes, dejaran de aplicarse medidas como la ayuda de 20 céntimos por litro de gasolina, el incremento de un 15% en la cuantía del ingreso mínimo vital de manera temporal o la prohibición de que los caseros revaloricen la cuota del alquiler por encima del 2%. Con los números en la mano, la clave será lo que decidan dos actores: ERC y el PP.

Si ERC vota a favor

El escenario más sencillo para el Gobierno sería el que, este miércoles, parece más improbable: que ERC decida votar a favor de convalidar el plan de choque por la guerra pese a que, este martes, su portavoz Gabriel Rufián espetara que "el único idioma que entiende el PSOE es tumbarle la agenda legislativa".

Con el voto favorable de los republicanos, el decreto saldría adelante por, al menos, 182 votos: los 13 de ERC más los otros 169 que ya tiene asegurados el Ejecutivo (120 del PSOE, 34 que suman Unidas Podemos y la recientemente escindida diputada Meri Pita, 6 del PNV, 4 del PDeCAT, 2 de Más País, y tres más de los solitarios representantes de Compromís, Nueva Canarias y PRC). Aunque todo el resto del Congreso votase en contra de convalidar el decreto, solo se reunirían 167 'noes'.

Si ERC se abstiene

Las cosas se complican si ERC decidiera abstenerse. Eso implicaría que el Gobierno no podría sumar a sus 169 apoyos asegurados los de los 13 parlamentarios republicanos, lo cual haría que no llegara a la mayoría absoluta. Para convalidar el decreto, al Ejecutivo no le resulta necesaria esa mayoría absoluta, pero si todo el resto de las formaciones del Congreso decidiera votar en contra del texto, quienes lo rechazan sumarían 167 diputados. Y eso implica que un solo error por parte de un parlamentario de la bancada del 'sí' podría derivar en un empate a 168 votos a favor y 168 en contra.

Si ERC vota en contra

Esta es la opción más peliaguda para el Gobierno, ya que le obligaría a recabar apoyos que este miércoles no tenía asegurados para garantizarse que el decreto sigue en vigor. Si los 13 diputados de ERC deciden rechazar el plan de choque, el Ejecutivo tendría dos vías para sacarlo adelante: el apoyo de EH Bildu y alguna otra pequeña formación o una abstención del PP.

El partido abertzale, que la semana pasada aseguraba que votaría a favor del decreto, afirma ahora que no tiene decidido su voto. Pero, si ERC vota en contra y también lo hacen PP y Cs, así como del resto de pequeñas formaciones que no han asegurado su apoyo al Gobierno -entre las que están Coalición Canaria, JxCAT o la CUP-, al Gobierno solo le vale que EH Bildu abandone sus reticencias y sus cinco diputados den el sí. Con ello llegarían solo a 174 escaños, por lo que, para asegurarse del todo, necesitarían el voto a favor de alguno de los partidos con un solo parlamentario, como el BNG o Teruel Existe. Este último, no obstante, ha amenazado con abstenerse.

Si EH Bildu, por el contrario, se abstuviera, el Gobierno solo tendría 169 votos a favor asegurados, por lo que la votación quedaría en manos de Cs o el PP: ambos están entre la abstención y el voto en contra. Si los naranjas decidieran también abstenerse, los 'noes' únicamente llegarían a 165 y el decreto quedaría convalidado. Pero si Cs vota en contra, al Ejecutivo le haría falta la abstención de los 88 diputados del PP para sacar adelante el texto.