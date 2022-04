Assut.- L'Ajuntament de València demanarà personar-se en el cas com a acusació particular

La Junta de Govern Local aprovarà divendres, segons ha informat aquesta administració en un comunicat, una moció d'Alcaldia perquè l'Ajuntament es persone en la causa, en la qual s'investiguen delictes de tràfic d'influències, prevaricació, suborn, falsedat documental, blanqueig de capitals, associació il·lícita i organització criminal i on figuren com imputades unes 60 persones.

Entre els investigats estan el primer tinent d'alcalde i vicealcalde de València durant els mandats de Rita Barberá (PP), Alfonso Grau; el cunyat de l'exprimera edil i advocat, José María Corbín; l'exedil socialista i exsubdelegat del Govern a la Comunitat, Rafael Rubio; l'exresponsable de les Finances del PSPV José María Catalunya i empresaris com Jaime Febrer.

L'alcalde de la capital valenciana, Joan Ribó (Compromís), ha indicat que la finalitat de la personació és defendre els interessos públics i que es retornen els recursos que hagen pogut ser desviats. Ribó ha recordat que en 2019 ja es va fer la petició tot i que encara no s'havia alçat el secret de sumari, un fet que es va produir divendres passat després que el Jutjat número 13 de València ho alçara parcialment.

"L'objectiu fonamental que ens presentem com a acusació particular és evident: volem que tots els diners que en el seu moment presumptament es va sostraure tornen a l'Ajuntament", ha exposat Ribó.

Al seu torn, la vicealcaldesa i portaveu socialista en el consistori, Sandra Gómez, ha considerat "lògica" la personació municipal.

"Hi ha persones directament implicades en l'Ajuntament de València. S'estan qüestionant adjudicacions que es van fer per part de l'Ajuntament", ha dit Gómez, que ha assenyalat que "si hi haguera una sentència condemnatòria i una responsabilitat civil", el consistori "ha de ser part per a reclamar el possible perjuí a l'erari públic".