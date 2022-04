El Gobierno activa el plan B para sacar adelante el decreto anticrisis e intensifica los contactos con PP y Ciudadanos

Uno de los despachos del Congreso de los Diputados ha tenido un especial trasiego durante la mañana de este miércoles. Mientras el Gobierno era sometido a la sesión de control parlamentario, Félix Bolaños, activaba un plan alternativo para sacar adelante la vital votación de este jueves, donde un rechazo a la convalidación del decreto de medidas anticrisis dejaría al Ejecutivo en una situación francamente maltrecha. El desfile de portavoces ha sido tal que algunos han llegado a coincidir en la puerta de las dependencias del ministro de la Presidencia, el fontanero de Pedro Sánchez, que ha intensificado los contactos con Partido Popular y Ciudadanos, dos partidos cuyo voto oscila entre el 'no' y la abstención, supeditada la decisión final a una cierta atención a sus demandas.

La modificación del sistema de elección de la Comisión de Secretos Oficiales para sortear el veto del PP a diputados independentistas y tratar de aplacar la crisis abierta por el supuesto espionaje con el sistema Pegasus no sacia las pretensiones de ERC, cuyo portavoz, Gabriel Rufián, ha escenificado el agravio que supone para los republicanos este escándalo.

"Nuestra apuesta por la palabra, el diálogo y la negociación es granítica. Pero, de momento, pídale el teléfono al señor Casero", ha aconsejado un ácido Rufián a Sánchez este miércoles desde su escaño, en alusión al diputado popular que se equivocó votando la reforma laboral y gracias a eso salió adelante la reforma del mercado de trabajo. El fantasma de una nueva votación ajustadísima y la posibilidad de no sacar adelante el decreto sobrevuela sobre la Moncloa.

El propio Rufián ha acudido a la llamada de Bolaños, una reunión que ha tachado de "inmejorable porque no se puede mejorar". Fuentes parlamentarias republicanas se muestran tajantes en el diagnóstico: "Este Gobierno tiene un problema y poco a poco se va asomando al precipicio". Apuntan, además, que el "ecosistema mediático catalán" comprendería un rechazo al paquete de medidas debido a la percepción que tiene su electorado sobre la gravedad de los hechos. "El PSOE nos lleva engañando todos estos años", se quejan airadamente. La exigencia de los independentistas es la apertura de una comisión de investigación exhaustiva donde se depuren responsabilidades.

"Están desesperados"

Sánchez, consciente de la necesidad de suturar una nueva brecha con sus sostenes parlamentarios, ha prometido a ERC "esclarecer todos los hechos" y "desclasificar" las actuaciones si así lo piden los tribunales. Los intentos de apaciguamiento del Gobierno, sin embargo, parecen en vano.

"Están desesperados", estiman fuentes parlamentarias de Ciudadanos a 20minutos tras la reunión con Bolaños. "Edmundo Bal le ha vuelto a dar el papel que les presentó cuando iniciaron la ronda de grupos parlamentarios. Sin [centrales] nucleares no hay un 'sí' al decreto, así que por ahora estamos en el 'no'", desgranan las mismas fuentes, que no descartan la abstención en ningún momento. "Tenemos que ver las cosas buenas y malas, sin volver al maldito chantaje de cómo vas a decir que no a una bajada de 20 céntimos del combustible. No somos como Vox: todas las cosas buenas que tiene el decreto, que las tiene, las traes el martes que viene y te decimos que sí", explican.

Ahora que el apoyo de ERC está más que en duda, las fuentes consultadas advierten un cambio evidente en la actitud del Gobierno, que hasta hace unos días Ciudadanos "no les hacía falta" para aprobar el plan de choque.

Llamada de Montero a Bravo

Pero la vía de más peso, aquella capaz de revertir un resultado nefasto para los intereses del Gobierno, pasa por un entendimiento con el PP. Una decisión final que, manifiestan fuentes del Grupo Parlamentario Popular, la tomará en última instancia el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo. "Es una decisión que va a tomar el presidente. Nosotros presentamos un documento con más de 40 folios llenos de medidas. Que nos compren algo, ¿no?", lanzan coloquialmente. "El 'Bloque Pegasus' son 24 diputados. Sin ellos, las cuentas no salen. Al Gobierno no le dan los números", sentencian.

"Tienen 24 horas. Están a tiempo de elegir entre los que quieren debilitar al Estado para los que siempre tiene tiempo y los que queremos sacarlo adelante. Usted elige entre meterlos en los secretos oficiales o dedicarse a buscar salida para os españoles con nosotros", ha sido el ultimátum expuesto por la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra.

El otro canal abierto con los populares es la acequia que cava la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que en la tarde noche del martes marcó el número de teléfono del responsable económico del PP, Juan Bravo, nombrado por Feijóo interlocutor con el Gobierno en los asuntos del ramo. Una frecuencia de negociación que, de momento, tampoco avanza, explican fuentes populares, que resumen el contenido de la conversación entre la ministra y el vicesecretario como un "apóyanos".

"Si nadie aborda con profundidad y seriedad con nosotros el Real Decreto no lo vamos a apoyar. Queda muchísimo tiempo, han hablado [en referencia al Gobierno] hoy con muchos grupos. Nosotros ofrecemos propuestas absolutamente sensatas: deflactar el IRPF en algunos tramos, bajar el IVA, eliminar burocracia...", exponen otras fuentes parlamentarias populares sobre una negociación que se dirimirá sobre la bocina. "El PP puede estar "en el 'no' perfectamente", avisan. El Gobierno, mientras, aún no ha estudiado el documento económico enviado por los populares.