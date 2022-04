Assut.- Cs exigeix la dimissió de Bellver (PP) i acusa el bipartidisme" de desprestigiar la política

En un comunicat, la síndica de Cs en el parlament autonòmic, Ruth Merino, ha criticat que "el bipartidisme continue desprestigiant la política i les institucions valencianes: És lamentable despertar-nos, un dia més, amb titulars que evidencien que, per molt que aquests partits intenten fugir, la corrupció els persegueix".

Merino, per contra, ha defès que el seu partit és ferm i contundent contra tot tipus de corrupció per la qual cosa considera que "davant la possible imputació de Bellver després de veure's immers en una sèrie d'irregularitats molt tèrboles -hauria rebut regals de luxe, segons el sumari, en la seua etapa com a regidor amb Rita Barberá-, no hauria de seguir ocupant el seu càrrec a Les Corts".

Després d'exigir "la mateixa coherència en la resta de partits", ha defès que "no és tolerable que els mateixos que hui també demanaran dimissions pel cas Assut, baixen el cap el cap quan el jutge també demana la imputació dels seus per altres causes", apuntant a la sol·licitud d'investigar la vicepresidenta i consellera d'Igualtat, Mónica Oltra (Compromís), per la presumpta ocultació d'informació en el cas d'abusos sexuals a un menor tutelada comeses pel seu ex-marit.

I ha proclamat, en general, que la formació 'taronja' és "el fre contra tot tipus d'irregularitats".