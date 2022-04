Assut.- Bellver (PP) diu que "sempre" ha actuat correctament

A més, no ha volgut entrar a valorar els regals de rellotges de luxe o maletes que suposadament hauria rebut, segons el sumari, i ha afirmat que veu "curiós" que altres partits demanen la seua dimissió quan no la veuen necessària per als seus càrrecs imputats per altres casos.

La jutgessa està investigant si Jorge Bellver, a canvi d'aquests regals, va mediar per a afavorir la trama en l'adjudicació de diferents contractes públics, en concret, a l'empresari Jaime Febrer.

El jutjat ha demanat a Les Corts que acredite la seua condició de parlamentari per a inhibir-se davant el TSJCV, únic òrgan que pot investigar aforats, si considera que hi ha prou indicis en contra seua.

Bellver, a preguntes dels periodistes, no ha volgut entrar en cap moment a valorar el contingut del sumari, ja que ha remarcat que no té coneixement oficial ni per part del jutjat ni de la cambra autonòmica, només pels mitjans de comunicació.

"Sí puc garantir que sempre he actuat correctament en les funcions que he exercit, que em sent molt satisfet i que crec que qui els parla ha actuat correctament durant tota la seua vida política", ha asseverat, i ha assegurat que quan tinga accés a la informació del sumari ho valorarà.

"SERVICI PÚBLIC"

Preguntat per si li preocupa, Bellver ha insistit que creu "profundament" en la correcció dels seus actes durant tots els seus anys com a polític, destacant que ha dedicat la seua "vida" al "servici públic" i que se sent "molt orgullosos i satisfet" d'açò. Per tant, ha afirmat que li "dol molt" que es pose en qüestió la dedicació que suposa "tota" la seua vida.

Dit açò, respecte a les peticions de dimissió, ha assenyalat que veu "curiós" que ho exigisquen altres partits "sense tindre en consideració la presumpció d'innocència", així com que ho facen "aquells que no ho demanen per als seus càrrecs imputats". "M'ho faria veure, ho veig incoherent", ha recalcat, i ha resolt que està segur que la seua bona actuació finalment quedarà demostrada.