Tras diez entregas, este martes ha terminado la temporada más diferente e innovadora de Maestros de la costura con un flamante ganador al que los espectadores ya conocían: Lluís Mengual, que quedó segundo en la cuarta edición en la que compitió contra Ancor.

El catalán de 27 años, junto a otros cinco compañeros de anteriores temporadas, volvió a los talleres para enfrentarse a los nuevos retos del talent show, que ha puesto las cosas más difíciles a los aprendices de este año. Sin embargo, el diseñador ha conseguido resarcirse y, tras quedarse en finalista, en esta ocasión ha ganado frente a su contrincante, el también veterano Borja Hernández.

Ambos se enfrentaron a un reto en el que tenían que hacer un traje propio de una alfombra roja en homenaje a Giorgio Armani, y Lluís presentó en la última prueba un elegante vestido confeccionado con un crepe de lana doble y rematado con nada más y nada menos que 80 metros de pluma, donde residía la gran dificultad de la prenda.

Lluís tiene un mensaje para todos vosotros 💖 #MaestrosDeLaCostura pic.twitter.com/ONUFmmno0M — Maestros de la Costura (@MaestrosCostura) April 27, 2022

El vestido conquistó a la modelo Eugenia Silva, que acudió como invitada, y consiguió alzarse con el ansiado premio: un curso de formación especializado en Diseño de Moda en el Centro Superior de Moda de Madrid, de la Universidad Politécnica de Madrid, 50.000 euros y un maniquí de oro.

¿Cómo se siente tras haberse quitado esa espinita por haber quedado segundo en la cuarta edición? Muy bien, aunque también estaba muy contento de haber quedado segundo en la otra temporada. Todo cosas buenas, una maravilla.

¿Le ha felicitado Ancor por su victoria? Pues no sé si me habrá mandado algo, pero estoy seguro de que sí. Desde ayer por la noche está siendo una locura. Apenas he podido contestar los mensajes de la familia, no me ha dado tiempo aún ni a poner nada en redes sociales. Está siendo una locura. No doy abasto a todos los mensajes, estoy un poco abrumado

¿Cómo fue la llamada en la que le preguntaron si quería volver a concursar? Al principio pensaba que tenía que ir de invitado y les contesté que sí. Y me dijeron: 'No nos has entendido, que vendrás aquí'. Y yo: 'Sí, sí, te entiendo, voy cuando queráis'. Me dijeron que tenía que ir todos los días. ¿Pero cómo voy a ir todos los días? ¿Qué voy a hacer yo allí todos los días? Y ya me lo aclararon: 'No, que es a concursar, que si quieres volver a concursar'. ¿¡Pero qué me estás contando!? Me quedé muerto. ¡Pues claro que sí! Siempre se tiene que ser agradecido con la gente que te echa un cable, y ellos fueron los que me sacaron en televisión. Así que, si querían seguir contando conmigo, por algo era, agradecido estoy.

¿Se esperaba poder ganar con el nivel que había en esta edición? No me lo esperaba para nada, la verdad. Fue una sorpresa haber llegado hasta donde llegué.

¿Cree que el Lluís del primer programa habría podido ganar o su evolución en esta temporada le ha hecho llegar ahí? Sí podría haber ganado, porque estás hablando con él, soy el mismo Lluís. Lo único que he ido dos veces a Maestros de la costura, pero soy el mismo que cuando nací hace 27 años y me imagino que la misma persona que cuando muera. Aprenderé cositas con el tiempo, pero soy el mismo. Me habrán visto quizá más centrado, trabajando o más fuerte. Tenía que demostrarle mucho a esa gente que confía en mí, a mis clientes, y por eso quería hacerlo muy bien y estar serio. Pero soy el mismo Lluís.

¿Cómo se preparó para el duelo final? ¿Lo hizo con mucha antelación? No te creas. Un día me pegué una escapada, me senté y me puse a planearlo. Tú no sabes que vas a ir a la final hasta que no terminas la prueba de los vestidos de novias, entonces fue una locura. Yo me tomé un momento para mí, me fui a hacer deporte, me tomé mi preparado de tomate, que me encanta el zumo de tomate, me senté solo a ver los árboles, el horizonte, y me puse a escribir. A mí me gusta que cuando hago algo, se quede un legado, que la gente lo recuerde con un porqué. Me gusta crear emociones, porque soy la primera persona que se emociona por todo en la vida, entonces no podía hacer algo que no tuviese una historia y un sentido.

"Tenía que demostrar mucho a los que confían en mí, y quería hacerlo muy bien"

¿Ha pensado que hará con el dinero? Por supuesto, tiene que ir invertidísimo en mi marca, en mi negocio. Y a luchar por seguir sacando adelante mi firma, en la que llevo invertido mucho tiempo y mucho esfuerzo. Y ahora más que nunca, ahora que estoy en Madrid tengo que aprovechar todas las oportunidades. Por lo menos voy a estar tres mesecitos, quiero ir a todos los eventos y actos, vestir a quien sea, presentarme yo, conocer a gente, dar tarjetas, conseguir clientas... Que sea un no parar.

¿Se ha sentido mejor en esta quinta edición que en la cuarta? ¿Por los compañeros, quizá? Sí, puede ser. El grupito que teníamos duramos juntos hasta el final, y la verdad es que eso fue maravilloso, y eso igual me hizo estar más positivo, más contento, más relajado…

¿Cómo quedó su relación con Pablo? Pues Pablo y yo, me temo mucho que, él en Valencia y yo en Barcelona, y los dos queriendo hacer negocio y montar todo, nos dimos cuenta de que ese no era nuestro momento. Es mucho tiempo el que se necesita para trabajar. Si volvemos a querer encontrarnos, lo haremos. Pero este no es el momento, ahora toca currar, invertir en el futuro y crecer. Seguro que él también está centrado en su carrera.

💥 Estos son los momentazos de Lluís en #MaestrosDeLaCostura pic.twitter.com/Q4AQVCgcky — Maestros de la Costura (@MaestrosCostura) April 26, 2022

Le han dicho mucho que es una persona distinta al de la temporada anterior, ¿cree que hay diferencia? Eso me han dicho. Pero creo que soy el mismo, lo único que hay personas que han visto otra parte de mí que, igual, solo había visto gente de más confianza. Todo depende siempre del momento y el lugar, pero soy el mismo de siempre.

Profesionalmente, ¿qué pasos quiere dar ahora? Seguir con la web, con la marca, seguir ofreciendo cosas, intentar crecer como la espuma, vestir a toda la gente que pueda. Bueno, no me puedo rendir. Tiene que ser el momento de venirme arriba y conseguir lo máximo posible.

¿Se ve en televisión de nuevo? Pues… ¿por qué no? Nunca me cierro puertas a nada, porque tampoco pensé nunca que iría a Maestros de la costura. Siempre pensé que nunca pisaría la televisión y aquí he estado, y dos veces. Y mira qué oportunidades me ha dado. Así que, oye, todo depende del momento, el lugar y estudiarlo. Igual tú ahora no te comerías un kilo de naranjas y mañana sí, cuando te den las naranjas te lo piensas.