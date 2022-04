Tuvo que salir un representante de Ben Affleck ha decir que sus palabras no tenían razón de ser. Incluso Jennifer Lopez, prometida del actor y director, subió a su Instagram unas casuales stories en las que aparecía en primer plano su anillo de compromiso. Pero Emma Hernan no se baja del burro: ella sigue asegurando que coincidió con Affleck en una aplicación para ligar... aunque con algunos matices.

En uno de los nuevos episodios de su serie con Chrishell Stause para Netflix (Selling Sunset, también conocida como Sunset: La milla de oro), Hernan y su compañera de reparto rememoraban cómo Affleck se hizo viral en la primavera de 2021 tras enviarle un vídeo a una joven que le había rechazado en una app creyendo que era un perfil falso.

Hernan tenía Raya, la aplicación de citas para personas dela jet set y de cierto nivel adquisitivo que por lo visto también tuvo el actor de Perdida o Pearl Harbor. El problema es que por sus palabras posteriores sobre que Affleck le había llegado a pedir que tomasen algo juntos, daba la sensación de que las fechas coincidían.

Eso, claro, fue lo que no solo molestó al intérprete, sino también a Jennifer Lopez, que ya por entonces había retomado la relación con él 19 años después de que cortasen y tras ella misma romper su compromiso con el comentarista y exestrella del béisbol Álex Rodríguez. ¿Quién mentía entonces?

Digamos que a ambos les faltaron algunos datos. Y esos son los que ahora ha dado Hernan después de la controversia que se ha montado a su alrededor. Las fechas no son de después de la pandemia, sino de inmediatamente antes. O, más sencillo,cuando Affleck estuvo en la aplicación para ligar no fue justo después de que rompiese con Ana de Armas, sino justo de antes de que empezasen a salir.

Es decir, que cuando se encontraron no era principios de 2021, sino mediados de 2019. "Era un comentario inocente, sin importancia, que se ha sacado de contexto y del que he perdido completamente el control", ha intentado defenderse Emma Hernan en declaraciones para E! News, así como ha explicado que quiere pasar página lo más pronto posible y olvidar este asunto para centrarse en su trabajo.