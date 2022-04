Azud.- El PPCV apel·la a la prudència i a la presumpció d'innocència i recorda el recent arxiu del 'pitufeo'

En aquesta causa, originada fa cinc anys, s'investiguen delictes tràfic d'influències, prevaricació, suborn, falsedat documental, blanqueig de capitals, associació il·lícita i organització criminal i figuren com imputades unes 60 persones. Entre elles, l'exvicealcalde de València amb el PP i mà dreta de la morta Rita Barberá, Alfonso Grau; el cunyat de la exprimera edil i advocat, José María Corbín; l'exregidor socialista i exsubdelegado del Govern, Rafael Rubio, l'exresponsable de les Finances del PSPV José María Cataluña i empresaris com Jaime Febrer.

"En el PPCV respectem tots els procediments judicials", ha assenyalat en un comunicat, i ha subratllat que el cas Azud està en fase d'instrucció, per la qual cosa apel·len a la "prudència" perquè "l'experiència, molt recent per cert, per la carpetada definitiva del Tribunal Suprem a un altre dels procediments, ens diu que hem de ser prudents, que cal respectar la presumpció d'innocència i que els partits hem de ser cauts en les nostres declaracions i afirmacions en aquests procediments".

Catalá ha subratllat que no tenen el sumari i ha apuntat al fet que "pot ser que altres partits polítics els síndics dels quals formen part del procediment defenent a alguns acusats ho tinguen; nosaltres no", en al·lusió al portaveu del PSPV en Les Corts, Manolo Mata, que defèn a l'empresari Jaime Febrer, imputat en aquesta causa en la qual que investiga el pagament de comissions il·legals relacionades amb operacions urbanístiques i adjudicacions de contractes.

"No podem parlar d'un sumari que no coneixem i que només coneixen les parts en el que a cadascun els afecta; per tant, fins que no coneguem tot el sumari i avanç la instrucció, apel·lem a la presumpció d'innocència i a la prudència", ha insistit, per a recordar la "experiència molt recent" del cas del 'pitufeo' -un presumpte delicte de blanqueig en les eleccions de 2015 en el grup popular de l'Ajuntament de València i que ha sigut arxivat per als investigats a excepció de Grau-.

Catalá ha assenyalat que aquest últim procediment -en el qual estaven investigades mig centenar de persones, regidors i assessors del PP- "es va fer molt llarg, massa llarg, i que ha acabat aquesta setmana amb una carpetada definitiva en el Suprem". "No caiguem en el mateix error, siguem prudents tots", ha instat.