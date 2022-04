El PPCV apela a la prudencia y a la presunción de inocencia y recuerda el reciente archivo del 'pitufeo'

En esta causa, originada hace cinco años, se investigan delitos tráfico de influencias, prevaricación, cohecho, falsedad documental, blanqueo de capitales, asociación ilícita y organización criminal y figuran como imputadas unas 60 personas. Entre ellas, el exvicealcalde de València con el PP y mano derecha de la fallecida Rita Barberá, Alfonso Grau; el cuñado de la ex primera edil y abogado, José María Corbín; el exconcejal socialista y exsubdelegado del Gobierno, Rafael Rubio, el exresponsable de las Finanzas del PSPV José María Cataluña y empresarios como Jaime Febrer.

"En el PPCV respetamos todos los procedimientos judiciales", ha señalado en un comunicado, y ha subrayado que el caso Azud está en fase de instrucción, por lo que apelan a la "prudencia" porque "la experiencia, muy reciente por cierto, por el carpetazo definitivo del Tribunal Supremo a otro de los procedimientos, nos dice que tenemos que ser prudentes, que hay que respetar la presunción de inocencia y que los partidos tenemos que ser cautos en nuestras declaraciones y afirmaciones en estos procedimientos".

Catalá ha subrayado que no tienen el sumario y ha apuntado a que "puede que otros partidos políticos cuyos síndicos forman parte del procedimiento defendiendo a algunos acusados lo tengan; nosotros no", en alusión al portavoz del PSPV en Les Corts, Manolo Mata, que defiende al empresario Jaime Febrer, imputado en esta causa en la que que investiga el pago de comisiones ilegales relacionadas con operaciones urbanísticas y adjudicaciones de contratos.

"No podemos hablar de un sumario que no conocemos y que solo conocen las partes en lo que a cada uno les afecta; por tanto, hasta que no conozcamos todo el sumario y avance la instrucción, apelamos a la presunción de inocencia y a la prudencia", ha insistido, para recordar la "experiencia muy reciente" del caso del 'pitufeo' -un presunto delito de blanqueo en las elecciones de 2015 en el grupo popular del Ayuntamiento de València y que ha sido archivado para los investigados a excepción de Grau-.

Catalá ha señalado que este último procedimiento -en el que estaban investigadas medio centenar de personas, concejales y asesores del PP- "se hizo muy largo, demasiado largo, y que ha acabado esta semana con un carpetazo definitivo en el Supremo". "No caigamos en el mismo error, seamos prudentes todos", ha instado.