Kiko Hernández revela la estrategia de los 'supervivientes': "Matamoros irá a saco a por Nacho Palau y Anabel Pantoja utiliza a Yulen"

Kiko Hernández es un apasionado de Supervivientes, y sabe de todo sobre el reality. El colaborador hace un repaso en la revista Diez Minutos a los concursantes de la edición que acaba de arrancar, además de dar su opinión sobre las estrategias que está observando en estos primeros días.

Kiko ha revelado una fuerte confesión que su compañero y amigo Matamoros le hizo antes de partir hacia la isla. El polémico y reconocido colaborador de Sálvame tiene claro su objetivo desde el principio. "¡Va a ir a saco a por Nacho Palau! Me lo dijo. Pero no porque le considere un rival, es porque no le cae bien, no le soporta. No le gustan las formas con las que ha hecho público Palau lo suyo con Miguel", desveló Hernández para la revista.

Esas palabras de Matamoros le revelaron a Kiko los primeros pasos de su estrategia en el camino hacia la victoria. Según Hernández, es el objetivo principal de todos los concursantes, que cree que "van por la pasta y a ganar. Y el que diga lo contrario está engañando al espectador".

Montaje del primer posado de los concursantes de 'Supervivientes' en bañador. Instagram

Quien según él lleva otro plan bien definido es Anabel Pantoja. "Su tonteo con la versión mejorada de El Negro (en referencia a Yulen), forzando conversaciones picantonas, corresponde más a su necesidad de dar juego por su sentido del espectáculo", confiesa Kiko Hernández, asociando esa estrategia a su compañera.

En cuanto al resto de los concursantes, el colaborador destaca por encima del resto a personajes como Charo Vega, quien considera que "tiene mucho que contar", o Desi Rodríguez, "el mayor descubrimiento y lo mejor que va a pasar por este Supervivientes".

A favor también está de los primeros días de Nacho Palau, quien le ha sorprendido por empezar hablando ya de Miguel Bosé. Para quien no tiene buenas palabras, de momento, es para Marta Peñate. Kiko considera que está "cargante y sobreactuada a más no poder". Ana Luque, Juan Muñoz, Ignacio de Borbón y Rubén son otros de sus favoritos. Y al resto considera, literalmente, "un auténtico coñazo".