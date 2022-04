Patricia Cerezo habla por primera vez de su separación de Ramón García: "Esto es un duelo y tiene sus etapas"

El pasado verano salió a la luz que Patricia Cerezo y Ramón García habían decidido romper su matrimonio tras 24 años de relación y dos hijas en común.

Sin embargo, ambos habían tomado la decisión mucho antes de que la noticia fuese pública y llevaron el divorcio con mucha naturalidad.

Ahora, la periodista habla por primera vez de esta separación y de su nueva vida. Lo hace para la revista ¡Hola!, en la que Cerezo habla con mucho cariño de su ex. "Mi relación con él es muy buena. Yo le deseo lo mejor, con todo el cariño. Nos llevamos bien y nos alegramos de los logros del otro", relata.

Sobre el final de su relación, dice: "Esto es un duelo y tiene sus etapas: primero, la negación; luego te enfadas; luego lloras; luego lo aceptas y, a partir de ahí, empiezas a ver que la vida continúa".

Precisamente de su nueva vida, que ha rehecho con Kiko Gámez, dice: Es mi ilusión. Son las sorpresas que te da la vida. Nos queremos mucho y nos respetamos. Cada día me dice, de verdad, de corazón: 'creo en ti, eres fuerte, eres valiente, eres maravillosa'".

Ahora se ve una mujer fuerte y que ha logrado muchas cosas. Tantas que, hace un tiempo, ni siquiera lo hubiese imaginado. "Hasta que he empezado a probarme a mí misma, no me he dado cuenta de que tengo más virtudes y soy más valiente de lo que pensaba. Si hace un año me hubieran dicho dónde iba a estar ahora, no me lo hubiera creído. Estoy orgullosa? Sí", dice, rotunda, Cerezo.

"Ahora, de repente, me hago cargo de todo. Por un lado, pienso que qué miedo, y por otro, me hace ilusión: desde comprar un coche hasta firmar un contrato para comprar un coche o dar de alta el seguro. Parecen nimiedades, pero ahora es mi casa, yo organizo".