El error de Sánchez al responder a Rufián: "Hay lapsus imperdonables... y este lo es"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha tenido este miércoles por la mañana, según él mismo ha reconocido, un "lapsus imperdonable" al responder al portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados.

Tras responder a la pregunta del presidente de Vox, Santiago Abascal, ha llegado el turno del Gabriel Rufián, que le ha pedido a Sánchez que respondiera a si este Gobierno piensa investigar el 'caso Pegasus', de espionaje a políticos independentistas.

Al inicio de su respuesta, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comenzado con el habitual agradecimiento, pero ha cometido un "lapsus imperdonable" por el que ha pedido perdón a Rufián.

"Muchas gracias señora presidenta [de la Mesa del Congreso, Meritxell Batet], muchas gracias señor Abascal... o mejor dicho, señor Rufián. Discúlpeme, discúlpeme", se ha apresurado a decir Sánchez ante un Rufián sonriente y mostraba sus manos juntas en señal de disculpas.

"Ha sido un lapsus imperdonable", ha agregado el presidente del Gobierno entre risas y con las carcajadas de su bancada de fondo. La anécdota ha terminado con un aplauso por parte de los diputados y diputadas del Gobierno y sus socios.

"Hay lapsus, señoría, imperdonables y este lo es", ha insistido Sánchez antes de proceder a pronunciar su respuesta. El presidente ha defendido que el Gobierno ha demostrado "con palabras y con hechos" su "firme voluntad por el diálogo".

En su réplica, Rufián ha comenzado diciendo "que me espíen vale, pero que me llame Abascal me fastidia". A continuación, ha sostenido que "por supuesto que el Estado ha espiado de forma alegal porque me lo han dicho sus cargos de Interior en tres comisiones de investigación".

"La pregunta es si esta vez ustedes lo ordenaron, y si lo ordenaron es terriblemente grabe y si no, es aún más terriblemente grave, porque significa que ustedes no han limpiado sus cloacas y cuando no se limpian las cloacas, se llenan de ratas y las ratas se lo comen todo. Al PSOE no le gusta ERC, Bildu, Compormís, Más país, PDeCAT, ni Unidas Podemos. No pasa nada, díganlo, tienen una alternativa, que es el PP. Díganlo, sus votantes lo tienen que saber", ha respondido Rufián al margen de la anécdota jocosa.