Jony, en 'First dates': "Como mucho puedo aguantar una semana sin sexo, después me subo por las paredes"

"Soy una persona que necesito vida sexual a menudo. Puedo estar como mucho una semana, después me subo por las paredes porque el sexo es una parte fundamental en la relación, el 90%", reconoció Jony este martes en First dates.

El opositor le confesó a Lidia Torrent que el chico de su cita debía tener tatuajes: "Valoro mucho la imagen y me gustan mucho los tatuajes, me ponen muy cachondo", afirmó.

Su cita fue Dani, un peluquero que explicó la D tatuada en su pecho: "Lo hice porque es la inicial de mi nombre, pero me han dicho de todo, hasta que era la letra del diablo. Es de Dani, que la gente no se entera...".

"En cuanto le he visto me ha parecido un chico muy guapo, me encantó su sonrisa y su tatuaje. Muy bien", señaló Jony felicitando al equipo del programa de Cuatro por la elección de su cita.

Ambos pasaron a la mesa para conocerse un poco más y comprobar si tenían suficientes los puntos en común entre los dos para volver a verse fuera del restaurante.

En un momento de la velada cogieron un rasca del programa donde se les preguntaba por libro favorito, pero ambos coincidieron en que no les gustaba leer: "Creo que nunca me he leído un libro entero", admitió Dani.

En su película favorita también se atascaron porque mientras Jony le dijo que era Titanic, el peluquero justificó su mala memoria con los títulos diciendo que "soy más de series".

Con el personaje histórico patinaron: "No tengo ni idea, la historia no me interesa...", comentó el opositor. Dani eligió a Lola Flores: "Me encanta".

Al final, Jony sí que quiso tener una segunda cita con Dani porque "me gustaría conocerle y me ha gustado mucho su cara, es muy guapo". Él, por su parte, no quiso volver a quedar: "No somos compatibles".