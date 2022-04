Pablo Motos: "El CNI me investigó porque un talibán se hizo una foto conmigo en Denia"

Durante la tertulia de actualidad de este martes, en la que volvió Miguel Lago en sustitución de Lolita, Pablo Motos desveló a la audiencia de El hormiguero un dato sorprendente.

"El CNI me investigó porque un talibán se hizo una foto conmigo en Denia", afirmó el presentador. Lago bromeó con él, pero el valenciano le contestó: "Te lo digo despacio para que lo entiendas, un terrorista".

Y continuó diciendo que "me pidió una foto en Denia, estaba en bañador y no sabía quién era. Pero resulta que estaba abrazado a un talibán peligrosísimo".

Pablo Motos y Miguel Lago, en 'El hormiguero'. ATRESMEDIA

"El CNI le capturó y le metió en la cárcel, pero al ver mi foto en el móvil me relacionaron con él", recordó el presentador. "Lo que me vuelve loco es que durante el día esté haciendo sus cosas de talibán, pero a las 22:30 horas, su entrega de El hormiguero, que no se la quite nadie", comentó entre risas Lago.

El equipo del programa rescató la imagen en la que aparecía Motos, el terrorista y Damián Molla, que da vida la hormiga Barrancas: "A él no lo investigaron", señaló el conductor del programa de Antena 3.