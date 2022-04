El 8% de los adolescentes españoles afirma haber hecho algún reto viral peligroso

El 8% de los adolescentes españoles ha completado algún reto viral peligroso, es decir, que pone en riesgo la vida o la integridad física o psicológica de las personas, según un estudio de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR).

Este estudio, explican desde la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) en un comunicado, busca saber el tipo de retos, el grado de satisfacción y las motivaciones sociales que tienen los adolescentes a la hora de llevar a cabo estas prácticas virales en Internet.

La misma investigación señala que el 80% ha llevado a cabo retos virales de tipo social, es decir, que no comportan ningún peligro para los participantes y que tienen un componente social o familiar, y el 20% ha hecho retos solidarios.

Cada vez atraen a más preadolescentes

En el comunicado, la UOC señala que, además, cada vez más usuarios preadolescentes (de entre 10 y 14 años) se mueven "arrastrados por la dictadura de los 'me gusta'" y hacen "todo lo que parezca necesario para ganar popularidad". Cabe recordar que, en España, la ley exige tener 14 años para poder crear una cuenta en estas plataformas.

Según la Academia Americana de Pediatría, las redes sociales premian el comportamiento "escandaloso". El entorno digital "facilita que el cerebro de los adolescentes, que todavía no está maduro, no se pare a pensar en las consecuencias de sus acciones y no se tomen el tiempo necesario para considerar si el detergente para lavar la ropa es un veneno que podría quemar la garganta en caso de ingerirlo ni tampoco si el uso inapropiado de medicamentos como la difenhidramina (Benadryl) puede ocasionar problemas graves en el corazón, convulsiones o coma".

"En Internet, los retos son especialmente cambiantes y variados, y mucha gente los sigue y los hace en muy poco tiempo, lo que atrae sobre todo a los jóvenes, que normalmente se lo toman como si fuera un juego", apunta Irene Montiel, profesora de Estudios de Derecho y Ciencia Política de la UOC e investigadora del grupo VICRIM - Sistema de Justicia Penal.

¿Son las redes sociales seguras para los jóvenes?

La supervisión del uso de las redes sociales por parte de los preadolescentes es "responsabilidad de los progenitores". Montiel señala que el problema principal es "la falta de conocimiento por parte de los padres y madres de la existencia de estos retos, de las consecuencias reales o potenciales que tienen y, en general, de los riesgos que pueden implicar las redes sociales para los jóvenes".

"Tampoco ayuda que el suicidio o el comportamiento autolesivo que promueven algunos retos siga siendo tabú y que las familias prefieran no hablar de ello para evitar el efecto llamada, cuando el diálogo y la confianza son siempre mejores aliados que el silencio", señala.

A pesar de los datos preocupantes que aportan los numerosos estudios que se han llevado a cabo al respecto, "muchas familias siguen sin darse cuenta de que los menores de 16 o incluso de 18 años no deberían tener perfiles en las redes sociales, y los progenitores permiten que los tengan, en el peor de los casos, además, sin supervisión alguna", lamenta.

Eso sí, no todos los adolescentes se sienten atraídos por estos retos. Según Montiel, "los jóvenes más predispuestos a participar en los retos virales son los que tienen mayor necesidad de ser aceptados, valorados o reconocidos por parte de sus iguales, pero cada reto tiene su target particular".

En este sentido, continúa: "Por ejemplo, en el reto de la ballena azul los jóvenes tenían de media entre 11 y 15 años y el contenido del reto era claramente autolesivo, por lo que estaba orientado a niños y niñas en situación de vulnerabilidad emocional. Además, en general, los niños que presentan vulnerabilidad social o que están en riesgo de exclusión social suelen buscar más la aprobación y aceptación de los demás, y esto puede hacer que se impliquen en retos más arriesgados.

"También sabemos que, en general, los retos producen más satisfacción a los más jóvenes y que los chicos hacen más retos peligrosos que las chicas, es decir, que están más propensos", añade.