Miguel Frigenti ya se ha tenido que enfrentar en varias ocasiones en Sálvame a rumores que hablan sobre sus supuestas infidelidades a su actual pareja. El colaborador siempre las ha desmentido todas pero, de cuando en cuando, vuelven a salir informaciones que afirman lo contrario.

La última implica a un viejo conocido de Sálvame: el periodista Luis Rollán. Según ha relatado Kiko Hernández, durante la boda de Belén Esteban, Luis Rollán y Miguel Frigenti podrían haber tenido algo más que palabras. "Según me cuentan, en un momento de la cena, se acercó Luis Rollán y le dijo a Frigenti: si te vienes al baño, te como el ojete".

Tras la sorprendente revelación, Jorge Javier Vázquez ha llamado en directo a Miguel Frigenti para preguntarle directamente si era verdad o no. "Yo no he tenido nada con Luis, y además en esa época ya estaba con mi pareja", ha explicado Miguel Frigenti. Pero no ha negado la información de Kiko.

"Kiko suele decir la verdad con las informaciones que cuenta. Mi novio flipó, por la manera en la que sucedió todo. Aunque no le dio celos ni nada. Yo me puse bastante nervioso. Me reí y le dije que no".

Jorge Javier ha querido ir un paso más allá y le ha preguntado directamente a Frigenti si habría aceptado la propuesta de estar soltero. "No sé si habría accedido a la propuesta de Luis. No te lo puedo decir 100%".