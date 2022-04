Sala Russafa estrena 'El bufó de la reina', la nova creació de Toni Aparisi i Capella de Ministrers

Amb 10 nominacions i dos guardons en els Premis Max, la carrera com a ballarí de Toni Aparisi s'ha beneficiat sempre dels seus dots interpretatius. En aquest nou muntatge les explota "encarnant les històries de personatges històrics en monòlegs que enfilen diferents peces de música coreografiades".

Per la seua banda, els seus 35 anys de carrera en la música antiga han portat a Capella de Ministrers a rebre multitud de premis que també reconeixen la seua tasca patrimonial. Per a la funció, han preparat una selecció musical amb peces renaixentistes que toquen en viu Carlos Magraner i Robert Cases.

'El bufó de la reina' pren com a referència a una persona real, el Canonge Ester, de qui va donar compte en el segle XV l'escriptor Luis Milà en la seua obra 'El Cortesano'.

Ara, el dramaturg Vicent Josep Escartí ha partit de les seues aventures al servici de la reina Germànica de Foix i del Duc de Calàbria per a entremesclar-les amb altres personatges històrics coetanis, per als quals no va arribar a treballar realment, però que mostren l'ambient de l'època i els temes que es desitja tractar en l'espectacle. Són el Papa Alejandro VI, el monarca Carlos VI i l'escriptor Jaume Roig.

L'obra mostra com, en l'últim episodi de la seua vida, el Canonge Ester fa repàs als seus dies com a bufó en cinc monòlegs teatrals, on parla de l'amor i la poesia, del poder, les intrigues o de la mort, passant de la comèdia al drama. Cadascun enllaça amb una cançó que interpreten Carles Magraner i Robert Cases, utilitzant una viola de gamba i un llaüt.

"Supose que molta gent se sorprendrà en veure'm interpretar un monòleg complet. Els ballarins rares vegades tenim textos complexos. Però és que els meus orígens estaven en el teatre, en un grup d'aficionats que muntem quan era molt jove. Al poc vaig començar en l'Escola Superior d'Art Dramàtic, on vaig cursar tot un any. Però després vaig entrar en el món de la dansa i va anar eclipsant tot la resta", comenta Aparisi.

DANSA, MÚSICA I TEATRE

Al costat de Magraner, tots dos han dirigit aquest espectacle on la dansa, la música i el teatre s'enriquixen mútuament i interactuen. "Són disciplines que tenen moltes connexions: un sentiment de base i una història que explicar. Cadascuna ho fa amb les seues ferramentes, però quan col·laboren entre elles, el resultat és meravellós", explica Aparisi.

Les partitures seleccionades per Magraner van des de la música profana a la religiosa, incloent danses satíriques, gallardes, pavanas o altres gèneres del segle XV i XVI. Sobre elles, l'actor i ballarí interpreta les seues pròpies coreografies de dansa contemporània, que serveixen per a completar la narració de la vida d'aquest personatge. A més, en opinió del compositor i musicòleg, ajuden al fet que els espectadors connecten amb la música antiga i l'època en què s'ambienta l'espectacle.

"El triangle simbolitzava la perfecció en el Renaixement i ací tenim tres disciplines artístiques sobre l'escenari. Però també a tres persones perquè no necessitem gens més per a retratar què era un bufó, un personatge que despertava fascinació i repulsa a parts iguals", reflexiona el director de Capella de Ministrers, que ha vist distingida la discografia del grup i la seua tasca en la conservació del patrimoni musical amb nombrosos reconeixements, com cinc Premis Goldberg, un premi Carles Santos o l'International Classical Music Award, entre uns altres.