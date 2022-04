Un jutjat reconeix el dret de diversos TCE a rebre la compensació extraordinària fixada per Sanitat per la covid

La central sindical ha assenyalat en un comunicat que, malgrat la "claredat" del Decrete Llei 17/2020, de 16 de novembre, d'aprovació de mesures per l'esforç realitzat pel personal del Sistema Valencià de Salut i del Sistema Públic Valencià de Servicis Socials durant l'estat d'alarma, "es deixava fora alguns treballadors".

Molts d'ells van acudir a l'assessoria jurídica del SAE que va interposar, de manera individualitzada, els recursos corresponents, en considerar que el repartiment dels fons assignat per a aquesta finalitat "no era equitatiu".

Segons el sindicat, "s'han dictat ja diverses sentències favorables a aquests recursos", en les quals "queda clar" que l'activitat professional desenvolupada pels professionals comporta una atenció "de manera directa, efectiva i presencial en les tasques de gestió o cures a les persones afectades per la Covid-19 durant el període comprès entre el 14 de març i el 21 de juny de 2020" i reconeix, com a situació jurídica individualitzada, l'abonament de la totalitat de la paga establida per a la seua categoria professional, més els seus interessos.

La secretària provincial del Sindicat de Tècnics d'Infermeria a Alacant, Concepción García, ha expressat la seua "satisfacció" per aquestes sentències. "Durant els primers mesos, els professionals van assumir molts riscos, molta sobrecàrrega, amb molt poc material de protecció... El repartiment va haver d'establir un criteri més just i equitatiu", ha indicat.