Encuesta DYM | La mitad de los españoles cree que la llegada de Vox al Gobierno de Castilla y León es "un problema para la democracia"

El 49% de los ciudadanos, prácticamente la mitad de la población, considera que Vox supone "un problema para la democracia en España" después de haber accedido al Gobierno autonómico de Castilla y León. Así lo refleja la encuesta elaborada por el instituto DYM para 20minutos, que evidencia que únicamente un 40,5% de los españoles piensan que la formación que lidera Santiago Abascal no representa ningún peligro para el sistema democrático. Un 10,5%, por su parte, asegura que no sabe qué responder o se niega a hacerlo.

El trabajo de campo de la encuesta se realizó entre el 20 y el 22 de abril, por lo que el sondeo recoge la valoración de los ciudadanos a la investidura de Alfonso Fernández Mañueco como presidente de Castilla y León compartiendo gobierno con Vox, que tendrá una vicepresidencia en las manos de su líder regional, Juan García-Gallardo. Mayoritariamente, los votantes del PP no consideran amenazadora para la democracia la entrada del partido de Abascal en el Ejecutivo autonómico -así lo piensa un 72,5% de ellos-, aunque un nada desdeñable 17% de los mismos sí es de esa opinión.

Entre los electores de la tercera pata del bloque nacional de las derechas, Cs, existe una mayor división en torno a Vox. Es cierto que son mayoría los encuestados que dicen votar al partido naranja y que no consideran que Abascal y los suyos amenacen el sistema democrático: el 55,1% lo ve así. Pero, por el contrario, un 38,2% -es decir, más de uno de cada tres- sí cree que Vox amenaza la democracia tras entrar a gobernar Castilla y León, y otro 6,8% no sabe o no quiere contestar.

En la izquierda, la sensación es la contraria: una amplia mayoría de los votantes consideran que la entrada del partido que dirige Santiago Abascal en el Ejecutivo castellanoleonés es problemática para el sistema democrático. Más del 80% de quienes se autoidentifican con la izquierda o el centroizquierda (en concreto un 86,4% y un 81,3% de los electores que etiquetan así su ideología, respectivamente) así lo ven, mientras los que piensan lo contrario apenas sobrepasan el 13% de los electores de centroizquierda y ni alcanzan el 7% de los de izquierdas.

Esa desconfianza es muy evidente si se pregunta a quienes dicen votar a PSOE y Unidas Podemos. El 71,5% de los votantes socialistas teme que la entrada de Vox en el Gobierno de Castilla y León suponga un problema para la democracia en España, y solo el 19,6% considera que su desempeño será como el de cualquier otro partido. Entre los electores morados, por su parte, prácticamente no hay discusión: el 92,6% de ellos ve una amenaza democrática que Vox gobierne en la comunidad y tan solo el 2,6% cree lo contrario.