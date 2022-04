Las anécdotas detrás de la icónica fotografía de Isabel II con sus ponis: "A la reina no le puedes pedir que sonría"

El fotógrafo Henry Dallal conoce bien a la reina de Inglaterra, Isabel II: más allá de inmortalizarla en eventos tan especiales como su Jubileo de Oro y de Diamante, fue el encargado de retratarla en la icónica fotografía que la Casa Real compartió el pasado 21 de abril con el pueblo británico con motivo del 96 cumpleaños de la monarca.

El profesional se siente muy agradecido por poder contar con la confianza de la reina, tal y como contó a la revista OK!. "Fue un gran honor y, obviamente, es una increíble oportunidad para mí. Siempre es especial estar en el castillo de Windsor con Su Majestad", expresó, animándose a compartir, además, algunas anécdotas sobre el encargo.

"Mi fin siempre es tomar una buena foto. O, ¿qué hago para conseguir la mejor fotografía posible? En términos de la luz, la composición y otras cosas. Lo que supone el mayor reto es que nuestros amigos de cuatro patas también estén sonriendo a la vez y mirándote a ti. Pero nunca tienes que decirle a la reina que sonría", explicó.

"Tampoco podemos decir, ¿por qué no viene al atardecer? O la luz no es buena, vamos a intentarlo de nuevo mañana… ¡Eso no funciona!", añadió después.

El artista recuerda cómo fueron los minutos posteriores a la fotografía: "La foto se tomó bastante rápido y, después, ella se quedó un poco más para ver a todos y estar con sus caballos. Habló con todos, con el jardinero, con todo el mundo…".

La soberana disfrutó un rato más con sus ponis blancos de montaña, Bybeck Katie y Bybeck Nightingale, animales a los que aprecia también por su afición a la hípica. De hecho, suele interesarse en las mejores carreras y participar con los ejemplares de su propia cuadra".