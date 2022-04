Ayuso afirma que habrá límites de suspensos para pasar de curso en la ESO: "Queremos una educación que premia al que más se esfuerza"

La educación de los niños sigue en pie de guerra. La Comunidad de Madrid ha señalado este martes que el número de suspensos "es importante" y, por lo tanto, lo tendrán en cuenta a la hora de pasar de curso en la Educación Secundaria Obligatoria (ESO). "Queremos una educación pública que cuente con las notas, reconozca el esfuerzo, que ayude al que se queda y que se premia al que más se esfuerza y al que llega más lejos", ha afirmado la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Durante su visita al municipio de Tielmes, la líder regional ha especificado que "tiene que haber unos límites de suspensos" para que los alumnos que "deban seguir esforzándose, lo hagan". En concreto, y sobre la promoción de un alumno de curso, Ayuso ha sostenido que "se hará cuando haya superado todas las materias o ámbitos cursados, así como cuando tengan evaluación negativa en una o dos materias".

También, ha concretado, podrán pasar de curso aquellos estudiantes que el equipo docente considere que la naturaleza de las materias no superadas les permite seguir con éxito el curso siguiente y se estime que tienen "expectativas favorables de recuperación y que dicha promoción será beneficiosa para su evolución académica".

📚 La nueva normativa de la Comunidad de Madrid para el currículo de la ESO garantizará la igualdad de oportunidades.



🔴 La presidenta @IdiazAyuso ha explicado que se recuperan las notas numéricas, la asignatura de Filosofía, los límites de suspensos y contenidos en Historia. pic.twitter.com/UjFrlD8LQC — Comunidad de Madrid (@ComunidadMadrid) April 26, 2022

Asimismo, de forma excepcional podrán decidir la promoción de un alumno con evaluación negativa en tres materias cuando se den conjuntamente varios supuestos.

La mandataria madrileña ha señalado que la vida "no es fácil, que nadie te regala nada" y que, por todo ello, quieren "que las nuevas generaciones estén bien preparadas, bien formadas ante las dificultades y la adversidad".

Filosofía e Historia

Además, ha sostenido que recuperará tanto las calificaciones numéricas, la Filosofía como asignatura optativa y dará toda la Historia. "Como para todos los países, conocer nuestra historia, nuestro legado, porque si no, los niños españoles no conocerán de dónde vienen y, por tanto, no tendrán claro hacia delante qué papel tenemos en el mundo", ha concretado.

Ayuso ha ensalzado que para el Gobierno de Madrid, "la educación es fundamental", un "verdadero ascensor social" por el que las familias sea cual sea su poder adquisitivo, "va a permitir que sus niños y sus jóvenes puedan alcanzar todas las metas en el futuro".