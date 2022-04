Kiko Matamoros es uno de los concursantes de la nueva edición de Supervivientes, y ya está siendo uno de los más comentados, entre otras cosas, por su desempeño en las pruebas físicas del concurso. Pero, cuando no está en estos retos, se relaja hablando sobre las personas que más echa de menos: sus nietos.

"Son guapísimos", ha dicho Kiko, con una sonrisa de oreja a oreja. "Si no lo fueran, no lo diría. Se parecen mucho a la madre. Tienen algo del padre, pero fundamentalmente a la madre. Son muy lindos".

"Creo que vendrán más, y los que más voy a disfrutar son estos porque me han cogido todavía en forma. Al parque no me los llevo porque eso son cosa de la chica que les atiende. Me gusta salir con ellos, con el mayor, a donde sea, al cine...", ha seguido deshaciéndose en elogios hacia sus nietos.

"A Laura se le ha quedado buen cuerpo, pero tendrá que currárselo. No es como mi novia, que tiene una genética...", ha añadido. Solo han pasado 4 meses y medio desde que Laura Matamoros tuviera a su hijo Benjamín, y Kiko no puede ya vivir sin él. "Me encanta ser abuelo. No tiene mucha responsabilidad, ya que pasas con ellos los mejores momentos, los de juego, los de diversión, los de maleducarle...".