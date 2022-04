Un total de 31 proyectos documentales se inscriben en el laboratorio de proyectos de DocsValència

Del total de participantes, se han seleccionado diez proyectos en fase de desarrollo y preproducción para participar en el taller presencial de DocsLab - À Punt, que se inaugura el viernes 6 de mayo a las 10:00 horas en el Col·legi Major Rector Peset de Valencia.

DocsValència regresa en su sexta edición para "consolidarse como laboratorio de proyectos mediante el taller de formación en industria con firma exclusivamente valenciana". "El objetivo es acompañar a los documentalistas durante el largo camino que supone crear una película documental, facilitar su asesoría y ser un impulso para los pasos que se deben dar en este apasionante camino", recalca la organización en un comunicado.

À Punt Mèdia, copresentador del apartado de industria del festival, otorgará un Premio de Precompra de Derechos de Antena de 5.000 euros. IVACE Internacional dará soporte a esta actividad de industria. Los diversos foros, mercados y festivales colaboradores brindarán otros galardones destinados a la internacionalización de los participantes.

Los tutores del taller de 'pitching' son Inti Cordera y Claudia Rodríguez. Inti Cordera es director y productor de cine documental. Fundador en 1995 de La Maroma Producciones y en 2006 del Festival DocsMX. Como director y productor ha llevado a cabo diversos proyectos de largometraje documental, series y programas de TV como el documental de Ángel Estrada 'Me llamaban King Tiger'.

Ha participado también como jurado en festivales y comités de evaluación de proyectos, así como talleres, foros de análisis y mesas de trabajo en América Latina y Europa. En 2012 recibió el premio Mente Imagen, otorgado por Discovery Channel y la revista Quo.

Claudia Rodríguez es fundadora de Preciosa Media. Cuenta con de 10 años de experiencia en relaciones internacionales y en la distribución de contenido, principalmente en documental y en animación. También asesora proyectos en el área de la distribución, financiación, coproducción e internacionalización, realiza talleres en todo el mundo en estas áreas, además de coordinar los laboratorios documentales de diversos festivales internacionales.

PROYECTOS SELECCIONADOS

Entre los proyectos tutorizados, se encuentra 'En busca de (la) Bala Perdida', un viaje narrativo en primera persona sobre el proceso vital y laboral del guionista y director Pau Martínez, quien en plena crisis personal y profesional intenta descubrir por qué su primera película, 'Bala Perdida', de la que en 2022 se cumplen 20 años de su rodaje, se convirtió en una película maldita.

'Y punto' supone el regreso de Javier Tolentino al cine documental, con un proyecto cuyo objetivo es poner en valor una tradición cultural que se mantiene en varios puntos geográficos: un viaje de ida y vuelta a través del punto cubano, de la trova granaína, de los verseadores canarios y de los bertsolaris vascos para transitar por el corazón de la sociedad de hoy.

'Meat Market' quiere retratar la problemática de la prostitución, el tráfico de personas y el tráfico sexual al barrio Indio en el burdel más grande del mundo: el barrio Kamathipura. La mayoría de las mujeres y los niños viviendo en este barrio provienen de este tipo de tráfico. 'Marina' nos presenta a una líder de extrema derecha que última el estreno de un monólogo en el que explicará su ideario político. Un equipo de cine la siguen a ella y a su comitiva para registrar todo lo que suceda sin límites ni censuras.

'Tekoha' es un conjunto de breves historias sobre la identidad de las comunidades, lo cercano. Donde lo pequeño es grande y la globalidad no es uniformidad sino el conjunto de la diversidad. Con 'Al-Buhayra' nos trasladaremos a L'Albufera, en la que año tras año se repite un ritual del manejo del agua que vacía e inunda este sistema de una forma totalmente condicionada por las estaciones del año. El ciclo marca la pesca, la agricultura, así como el carácter de los que allí viven.

'Manuela Trasobares' es una docuserie de cuatro capítulos que pone en valor la figura de Manuela Trasobares, quien levantó la voz con un discurso pionero sobre la transexualidad en España y acabó relegada a una parodia de sí misma, olvidada por gran parte de la sociedad. 'El silenci d'un pati' recupera la memoria histórica de la Casa de la Beneficiencia de Castellón, centrándose en las madres que dejaron allí a sus hijos durante el franquismo.

'Mi nombre es una ópera' narra la historia de Carmen, quien siempre ha querido ser cantante de ópera, pero nunca ha pisado un escenario. Ahora, a sus 81 años, será su momento de brillar con luz propia, su primera experiencia en la ópera, cantando en un escenario.

'El último regreso' cuenta la historia de la familia Cardo, quienes dos veces al año, durante las últimas 8 décadas, han trasladado su rebaño de ovejas en busca de pastos frescos y un clima más favorable, pero este, posiblemente, será su último viaje. Una experiencia sensorial que, sin juzgar, observa un modelo de vida que parece haber perdido su sentido y se sumerge en el ritmo de una vida en extinción.

Los talleres y encuentros de DocsLab - À Punt tendrán lugar del viernes 6 al miércoles 11 de mayo. Durante seis días, los seleccionados participarán en intensas y creativas sesiones de talleres, asesorías, charlas y reuniones 'one to one' con especialistas nacionales e internacionales para un pitching que presentarán ante un jurado el miércoles 11 de mayo.

FIESTA DEL DOCUMENTALISMO VALENCIANO

Por otro lado, este jueves, 28 de abril, DocsValència organizará un networking para toda la familia del documentalismo valenciano a las 18:30 horas en el espacio gastronómico-cultural Muviment, ubicado en el MuVIM. Este encuentro pretende fomentar las sinergias entre productores y directores y reforzar la apuesta del festival por la industria del documental autóctono.

Al igual que la pasada edición, DocsValència proyectará sus cintas en las salas de los Cines Lys de Valencia como sede principal, el Octubre Centre de Cultura Contemporània, el Col·legi Major Rector Peset de Valencia y la Sala Berlanga de la Filmoteca valenciana.