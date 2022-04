Cvirus.- "Normalitat" i somriures "a l'aire" en el retorn a les aules sense mascareta obligatòria als centres valencians

L'administració educativa havia remès als equips directius un escrit en el qual donava compte de la nova situació. D'aquesta manera, els col·legis i instituts s'adapten a la normativa estatal i comuna sobre l'ús de mascaretes.

La circular de l'administració educativa arreplega el principi general que, d'acord al publicat en el BOE, deixa de ser obligatori "amb caràcter general" en tots els espais del centre educatiu tant per a l'alumnat com per al professorat i personal no docent.

No obstant açò, l'ús de la mascareta serà necessari en el transport escolar per a totes les persones majors de 6 anys, no incloses en els supòsits d'excepció, així com per a les positives en covid i els seus contactes estrets en els 10 dies següents a l'inici dels símptomes o al diagnòstic en els casos asimptomàtics.

Així mateix, l'ús de la mascareta és mesura de protecció en persones treballadores amb una major vulnerabilitat, és a dir, majors de 60 anys, inmunodeprimidas intrínseques o extrínseques i embarassades, a més d'en totes aquelles situacions en les quals es tinga contacte perllongat amb persones a una distància menor d'1,5 metres.

Al marge d'açò, es recomana l'ús de la mascareta en aquells espais en els quals no es puga mantindre la distància de seguretat d'1,5 metres i la ventilació no estiga garantida.

"RESPECTE" A ELS QUI VULLGUEN SEGUIR USANT MASCARETA

En qualsevol cas, el secretari autonòmic d'Educació, Miguel Soler, subratlla que els centres educatius hauran de mantindre "especial atenció i respecte" a les persones que vullguen continuar usant les mascaretes en situacions de no obligatorietat, "fomentant el respecte a la diversitat".

Per la seua banda, la Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) ha sol·licitat aquest dimarts a la Conselleria -en la reunió del comité territorial de seguretat i salut laboral que s'ha celebrat hui- que continue proporcionant mascaretes al personal dels centres educatius i li ha exigit més precisió i rapidesa a traslladar la informació.

CSIF VEU "PRECIPITACIÓ"

CSIF ha lamentat "la precipitació", ja que l'administració, per exemple, no ha convocat al comité de seguretat i salut laboral fins a reiniciades les classes, una setmana després del Reial decret 286/2022, de 19 d'abril.

Així mateix, ha incidit que "la circular amb la informació de la no obligatorietat de la mascareta, i la regulació que comporta, es deuria haver enviat abans perquè els centres pogueren haver-se organitzat amb previsió i no el mateix dia de la incorporació a les classes".

De la mateixa manera, ha lamentat "la imprecisió" d'eixe document en punts com la recomanació de l'ús de mascaretes en distàncies interpersonals inferiors a 1, 5 metres, una situació que es produeix en la majoria de les aules.

La central sindical ha reclamat que es mantinga la provisió de mascarillas al personal docent, que qualsevol escrit sobre salut laboral siga tractat abans en els comités corresponents, alguna cosa que no ha succeït en aquest cas, i també ha instat a "major precisió en els documents enviats als centres per a evitar que queden punts a la interpretació".

El sindicat, que qualifica l'actuació de Conselleria informant el mateix dia de la tornada als centres de "precipitada i poc preparada", ha lamentat igualment la "falta d'assessorament al personal docent per part del servici de prevenció respecte a la situació que es planteja amb la no obligatorietat de l'ús de les mascaretes".