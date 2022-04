El FIB trau a la venda les entrades de dia

El Festival Internacional de Benicàssim, gestionat per la promotora The Music Republic, que citarà a milers de persones en el seu recinte de festivals després de dos anys d'espera, els dies del 14 al 17 de juliol de 2022, ha tret aquest dimarts a la venda les entrades de Dia, que permetran als Fibers assistir a l'esdeveniment el dia que desitgen i podran des de 39.99€ + despeses de gestió el dijous 14 de juliol i des de 49.99€ + gastos de gestió els dies 15, 16 i 17 del Festival.

El FIB obrirà el recinte de nou després de 2 anys, el dijous 14 de juliol, on s'escoltaran a grans artistes nacionals i internaciones. Eixe dia, els assistents podran gaudir per última vegada d'IZAL en el FIB, per la seua anunciada retirada, Lori Meyers, Lost Frequencies, Tom Grennan i Declan Mckenna, a més dels artistes que falten per confirmar.

La resta de dies, divendres 15, dissabte 16 i diumenge 17 de juliol 2022, es podrà gaudir de grans artistes indies nacionals com Love of Lesbian, Zahara, Viva Suecia, La M.O.D.A., Dorian, Miss Caffeina, La Habitación Roja, Elyella, La La Love You, Ginebras o Cariño, entre uns altres, així com artistes de talla internacional com Two Door Cinema Club, Steve Aoki, The Kooks, The Hunna, Becky Hill, Example, The Lathums, Arde Bogotá, Justice, Tyga, Mando Diao, Boyz Noize, Joel Corry, We are Scientist, Ed Maverick, Kasabian, Nathy Peluso, Tom Walker, The Snuts, Sea Girls, Circa Waves i molts més.

Continuen disponibles els abonaments per als quatre dies des de 59.99? + despeses de gestió, fent accessible el Festival Internacional de Benicàssim a tots els assistents. A partir d'aquest dimarts es podran adquirir tant els Abonaments Generals i VIP com les entrades de dia en la web oficial