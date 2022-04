Detingut a Elx per conduir borratxo, amb el carnet retirat i una reclamació judicial

20M EP

La Policia Local d'Elx (Alacant) ha arrestat un home de 50 anys per conduir sota els efectes de l'alcohol i per tindre el carnet retirat i un orde de detenció emesa per un jutjat de la ciutat.