Bravo demana al Govern revisar lleis i procediments per a protegir millor a les víctimes de violència masclista

Així ho ha traslladat després d'una reunió amb la delegada del Govern per a la Violència de Gènere, Victoria Rosell, una trobada en la qual han valorat els mitjans que les administracions posen al servici dels operadors jurídics per a protegir a les víctimes, informa la Generalitat.

Bravo ha proposat Rosell mantindre més reunions de treball per a plantejar al legislador proposades concretes. "No podem consentir que el sistema falle amb tot el que li costa a una dona presentar una denúncia i creuar eixa línia que li portarà a molt més patiment", ha declarat.

També ha assenyalat la necessitat de replantejar els juís ràpids per als casos de violència masclista, advertint que "en ocasions, es tanca la investigació de forma precipitada amb una sentència de conformitat" i que açò suposa que "moltes vegades, els fets provats ni tan sols arrepleguen la perillositat del maltractador ni la situació de risc de la víctima".

Per açò, la consellera ha defès que els informes de valoració del risc "no poden basar-se únicament en l'atestat policial", a més de reiterar la seua preocupació per l'"escàs ús" que es fa tant de les unitats de valoració integral com dels informes forenses de risc a pesar que és un recurs que està a la disposició dels operadors jurídics a la Comunitat Valenciana.