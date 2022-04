El Botànic rebutjarà la comissió d'investigació sobre abusos a menors que proposa el PP

Així ho han declarat els sis grups de les Corts en la roda de premsa posterior a la Junta de Síndics, on la portaveu 'popular', María José Catalá, ha indicat que s'ha aprovat debatre aquesta proposta en el pròxim ple després de quedar fora del de la setmana passada.

Catalá ha assenyalat que la creació d'aquesta comissió "no pot retardar-se més". "La situació d'Oltra és insostenible. Hem demanat en diferents ocasions la creació de la comissió i insistim ara que pareix que està a portes de ser cridada com imputada. Oltra hauria d'haver assumit ja les responsabilitats polítiques i estar fora del Consell", ha manifestat.

Des de l'oposició, Cs i Vox han mostrat el seu suport a la proposta. La portaveu de Vox, Ana Vega, ha defès que tenen una posició "molt clara" en aquesta qüestió, mentre que la de Cs, Ruth Merino, ha indicat que donaran suport a aquesta proposta com han fet "en qualsevol cas en el qual ha ocorregut alguna cosa semblant, no com uns altres, que segons el partit voten a favor o en contra".

Respecte a aquesta afirmació se li ha preguntat a la síndica del PPCV, María José Catalá, després que el PP rebutjara a Madrid la creació d'una comissió pels casos d'abusos a menors. Per a la síndica, hi ha dos diferències: L'"interés immediat de la consellera en una tramitació paral·lela per a intentar amagar un assumpte que li afecta personalment" i que a Madrid "sí es va personar l'advocacia" en el cas.

També al síndic del PSPV, Manolo Mata, en vista de que el PSOE de Madrid sí va recolzar la proposta i ací els socialistes la rebutjaran: "És el que té quan governes et dones compte que les dades són sensibles. Crec que a Madrid o Balears, amb bon criteri, s'ha pres la decisió de no fer una comissió".

Mentre, Ferran Marínez (Unides Podem) ha defès que "la diferència substancial entre tots dos casos" (el de Madrid, on si la van defensar i ací, on la rebutgen) és que a la Comunitat Valenciana, Oltra "ha donat totes les explicacions en tot moment, en seu parlamentària i també fora".

Per la seua banda, la síndica de Compromís, Papi Robles, ha criticat que "el PP s'ha entestat a parlar totes i cadascuna de les setmanes sobre Oltra" i ha remarcat que tampoc votaran a favor. "Es veu que tenen alguna fixació sobre la persona que els va tirar al carrer per corruptes", ha retret.

"MONOGRÀFIC D'HISENDA"

El pròxim ple de les Corts se celebrarà el 4 i 5 de maig i, en paraules de la portaveu adjunta de Vox, Llanos Massó, serà "quasi un monogràfic d'Hisenda". I és que tres de les sis proposicions no de llei aniran relacionades i hi haurà dos interpel·lacions al conseller del ram, Vicent Soler.

Els grups que s'eixiran del guió seran el PSPV, que presentarà una PNL sobre els actes pel centenari de la defunció de Sorolla; i Unides Podem, que plantejarà rebutjar l'ampliació de la A-7, en el conegut com 'by-pass'. El PP, per la seua banda, utilitzarà el seu torn per a plantejar la comissió.

De la resta, Compromís proposarà debatre sobre el finançament autonòmica i el fet que "no estiga en la llista de prioritats ni del president del Govern, Pedro Sánchez, ni del del PP, Alberto Núñez Feijóo; Ciudadanos demanarà deflactar la tarifa de l'IRPF i Vox proposarà exempcions en el pagament d'aquest impost per als majors amb pocs recursos.

Quant a les interpel·lacions, PP i Ciutadans coincidiran a preguntar al conseller d'Hisenda, Vicent Soler, sobre la taxa turística; mentre que Vox es dirigirà a la consellera d'Agricultura, Mireia Mollà, per a interpel·lar-la sobre sobirania alimentària.

D'entre les preguntes dels grups, una de les quals més destaca és la que farà Unides Podem també a Soler sobre la situació dels treballadors de Turisme Comunitat Valenciana i la reducció de la plantilla de l'entitat, en contrast amb l'augment del pressupost.