La Universitat d'Alacant impartirà el grau de Medicina i oferirà 75 places

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciat l'engegada de la titulació després de mantindre una reunió amb la rectora de la UA, Amparo Navarro, en el campus de Sant Vicent del Raspeig. Ha estat acompanyat de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, i de la consellera d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, Carolina Pascual, així com del president del Consell Social de la Universitat alacantina, Adolfo Utor.

El cap del Consell ha subratllat que la decisió suposa una "gran oportunitat" per a reforçar l'educació i la sanitat com a pilars de l'estat de benestar i per a potenciar sinergies amb la Universitat Miguel Hernández que situen la província com a "pol d'investigació" en el camp de la medicina.

L'autorització, per part del Consell, de l'engegada de Medicina en la Universitat d'Alacant permetrà sumar 75 places a l'oferta universitària d'aquests estudis a la Comunitat Valenciana i incrementar-la en un 10%. Concretament, el nou Grau es cursarà en la Facultat de Ciències de la Salut de la Universitat d'Alacant, on actualment s'imparteix també el Grau d'Infermeria.

La creació d'aquests nous estudis s'ha acordat "amb criteris científics, pensant en l'interés general i sabent de la necessitat que existeix d'enfortir l'Educació en l'àmbit sanitari i la creació de noves places", ha assenyalat Puig, qui ha afegit que la província d'Alacant, amb tot el seu potencial demogràfic, social i econòmic, "era deficitària" en aquest sentit i "necessitava de manera urgent ampliar els estudis de Medicina".

Ha subratllat que, a partir d'aquest moment, ja es podrà decidir, per part de la universitat, el calendari d'implantació i l'organització dels estudis. En aquest sentit, la màxima responsable de l'entitat educativa ha precisat que la previsió és que el grau s'implante en el curs 2023-2024.

LA SANITAT, "PRIORITAT"

Ximo Puig ha subratllat també que la Sanitat constitueix una prioritat per al Govern valencià, com ho acredita l'"aposta decidida" per la millora de l'ensenyament universitari. "Les xifres estan ací: les universitats valencianes compten amb 770 places per als graus de Medicina; en 2020 es van graduar 764 estudiants i el sistema públic de salut compta amb 788 places MIR a la Comunitat Valenciana, un 30% més que fa sis anys".

"La nova Facultat de Medicina d'Alacant serà un nou impuls en aquesta aposta, que constitueix un reforç de present i també un tractament preventiu", ha asseverat Puig, que ha augurat que 2027 constituïx "el punt d'inflexió en el relleu generacional de la plantilla sanitària valenciana". La primera promoció de graduats i graduades en Medicina de la UA eixirà abans que finalitze l'actual dècada i estarà llista per a incorporar-se a la plantilla sanitària valenciana, ha postil·lat.

Tal com ha emfatitzat el dirigent autonòmic, la Generalitat s'està preparant per a eixe repte del relleu generacional "amb el reforç continuat de places MIR, atenent a les especialitats que presenten més necessitats i amb l'increment de places universitàries".

La implantació d'aquests estudis en la Universitat d'Alacant permetrà fer actuar davant la bretxa entre la vocació sanitària alacantina i les places universitàries disponibles, ha defès també Puig, que s'ha referit també a les sinergies entre la medicina universitària i l'ecosistema innovador que ja està en marxa en aquesta província.

El president ha insistit a situar l'enfortiment de la Sanitat com un "eix d'actuació fonamental" i s'ha referit en aquest context a la consolidació de les places per a pal·liar la temporalitat, que s'ha vist reflectida una oferta pública d'ocupació de 21.500, 10.000 més de les previstes, i al reforç de 6.000 nous sanitaris i sanitàries que s'incorporaran a les plantilles de tots els departaments valencians, "el major de la història de la Comunitat Valenciana".

Per la seua banda, la consellera de Sanitat Universal, Ana Barceló, ha assenyalat, així mateix, que la implantació dels nous estudis "permetrà incrementar el nombre de professionals formats a la Comunitat Valenciana, i açò, juntament amb l'augment de places de formació MIR, farà possible una millor planificació de les necessitats de personal de cara als pròxims anys".

La consellera d'Universitats, Carolina Pascual, ha manifestat que recuperació del Grau de Medicina en la Universitat d'Alacant "dóna resposta a l'elevada demanda d'aquests estudis i a la creixent necessitat de professionals de la Medicina". "La UA va sol·licitar la implantació i la seua sol·licitud atén a la regulació prevista i contribuïx a solucionar la necessitat de l'increment de personal format", ha assenyalat.

"TOTES LES GARANTIES DE QUALITAT"

La rectora de la Universitat d'Alacant, Amparo Navarro, ha celebrat la decisió de la Generalitat i ha afirmat que la institució assumeix "amb la màxima responsabilitat la implantació d'un Grau en Medicina que compte amb totes les garanties de qualitat".

Navarro considera que "la demanda de Medicina era una mà estesa a les demandes formatives i assistencials i, per tant, una gran oportunitat per a la província d'Alacant també en el plànol de la investigació biomèdica, en la qual la Universitat d'Alacant ja ocupava un paper destacat". La rectora ha subratllat el paper jugat pel Consell Social en el procés i ha agraït el seu compromís amb la UA i amb la ciutadania alacantina.

En aquest sentit, el president del Consell Social, Adolfo Utor, que també ha aplaudit la decisió del Consell, ha assenyalat: "Amb aquest anunci guanyem tots, la societat i les set comarques de la província d'Alacant, ja que, per fi, aconseguirem nivells de formació similars als de la mitjana nacional".