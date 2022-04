Av.- Les ITV acusen el Consell de justificar la reversió "ideològica" en "inexactituds, deliris i falsedats"

Així, ho han afirmat el president de l'entitat, Paco Llopis, i el seu predecessor i vocal, Manuel Trigo, en una roda de premsa en la qual han advertit que després de cinc anys "sense dir ni mu per responsabilitat" des que va esclatar el conflicte per les tarifes, ara van a començar a dir "les veritats del barquer" davant una reversió que és "completament ideològica, però que no té cap justificació ni tècnica, ni econòmica ni de qualitat". "No som Zaplana -sota la presidència del qual es va privatitzar el servici- ni tenim res a veure amb els seus amics", recalquen.

Per açò, exigiran al conseller d'Economia, Rafa Climent, en la reunió que mantindran aquest dimecres explicacions per l'informe de Nuve Consulting que els serveix de base per a una reversió que "no serà viable": "Tenen dret a una reversió, però amb la veritat, no amb unes falsedats per a justificar una acció que és insostenible".

El ple del Consell va aprovar divendres passat el decret-llei que autoritza la creació de la societat valenciana d'inspecció tècnica de vehicles, societat anònima mercantil per a prestar el servici públic d'ITV i realitzar les inspeccions tècniques dels vehicles per encàrrec de la Generalitat. El pròxim any, quan finalitza la concessió, arrancarà la gestió directa en substitució de les set empreses actuals.

