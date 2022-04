La família de Rafael Altamira busca repatriar les seues restes des de Mèxic al Campello (Alacant)

Aquest dimarts s'ha celebrat la primera trobada entre el besnét de l'humanista, Ignacio Ramos Altamira, i l'alcalde campellero, Juanjo Berenguer. Tots dos han coincidit que la repatriació arribarà després d'un procés burocràtic llarg i farragós, que implicarà a diverses institucions públiques espanyoles i mexicanes, però que serà "molt gratificant" si aconsegueixen l'objectiu, arreplega el consistori.

I eixe objectiu és precisament que Rafael Altamira repose en el municipi que ell estimava profundament, com va reconéixer en una entrevista al diari 'El Dia' en 1935: "Quan se m'aparte de la vida oficial em retiraré al racó dels meus amors més grats, al Campello".

Al marge d'eixe desig personal, la vinculació del jurista més rellevant de la història d'Espanya -va ser el primer espanyol a formar part del conegut hui com a Tribunal Internacional de l'Haia - és àmplia. Els seus pares, José Altamira i Rafaela Crevea, estan enterrats al Campello, municipi que fa anys va batejar amb el seu nom un carrer, la biblioteca municipal i un col·legi públic. També va acordar posar el nom de la seua néta, la literata Pilar Altamira, a una plaça.

En esclatar la Guerra Civil espanyola en 1936, Rafael Altamira va ser detingut quan intentava fugir del país malgrat posseir immunitat diplomàtica. El 29 d'agost se li va permetre abandonar Espanya, després del que va arribar a Holanda per a continuar amb el seu treball de jutge permanent de l'alt tribunal, però la invasió alemanya dels Països Baixos en 1940 li va obligar a refugiar-se en la ciutat francesa de Baiona.

Allí va romandre fins el 1944, any en el qual va haver d'eixir de nou a causa de l'avanç alemany. Després d'una breu estada a Portugal va ser convidat per Fundació Carnegie a donar un curs en la Universitat de Columbia de Nova York. Un accident amb trencament de maluc durant el viatge li va forçar a canviar de destinació i instal·lar-se definitivament a Mèxic, on estaven exiliades les seues dos filles, Pilar i Nela, després del que va morir l'1 de juny de 1951 i va ser enterrat en el panteó espanyol del cementeri central de Mèxic D.F.