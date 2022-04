Ribó diu que la Davis evidencia la tasca de València per a ser una "ciutat atractiva" amb una programació de temps

Així mateix, el primer edil ha assenyalat que mostra l'aposta de la ciutat per una programació a llarg termini, "en el temps", i no per una "de castells artificials amb una cosa molt gran" que "s'apaga" i s'acaba.

Ribó s'ha pronunciat d'aquesta manera en la roda de premsa oferida al costat de la vicealcaldesa, Sandra Gómez, i el vicealcalde, Sergi Campillo, per a presentar el Fòrum Urbà València 20-30, després de conéixer-se que aquesta ciutat serà la quarta seu de la fase de grups de les Finals de la Copa Davis 2022 al costat de Bolonya (Itàlia), Glasgow (Escòcia) i Hamburg (Alemanya).

"Crec que és una bona notícia", ha afirmat preguntat per la designació de València. El responsable municipal ha comentat que aquest és "una notícia que demostra el que València està treballant, en tots els temes, per a consolidar-se com una ciutat cada vegada més atractiva a tots els nivells".

Joan Ribó ha assegurat que "el tema esportiu" és un d'ells i ha recordat que la capital valenciana és també seu d'altres cites d'aquest àmbit com la marató. L'alcalde ha agregat que la programació amb la qual es treballa en aquesta matèria és "per a una sèrie d'anys" i no a curt termini.

"La programació que fem és en el temps. No fem una programació de castells artificials, una cosa molt gran que s'apaga, ens anem tots i ens quedem com estàvem", ha plantejat. En aquest sentit, ha afirmat que es fa "una programació en el temps" que "està donant uns bons resultats a molts nivells".