Puig sobre la celebració de la Davis a València: "Són esdeveniments controlables en l'àmbit econòmic"

Així ho ha assenyalat a preguntes dels mitjans a Alacant, on s'ha reunit amb la rectora de la UA, Amparo Navarro, en ser preguntat per la importància per a la Comunitat Valenciana de la celebració d'aquesta fase de la competició, que s'ha confirmat aquest dimarts.

"La Copa Davis forma part del que és intentar fer aquells esdeveniments que tinguen repercussió en l'àmbit cultural, esportiu i sobretot econòmic", ha indicat el 'president', que ha subratllat la "transcendència turística" que pot tindre la Davis per a la promoció de la Comunitat Valenciana.

En aquesta línia, ha defès que, igual que la Volvo, es tracta d'esdeveniments controlables en l'àmbit econòmic que podem anar dosant-los, perquè la prioritat és l'estat de benestar, l'educació, sanitat, els servicis públics i innovació i la promoció de l'economia".

I dins d'aquesta última, ha apuntat que hi ha "esdeveniments assumibles, que es poden traure avant perquè, quan es fa un estudi econòmic rigorós, es veu que la translació entre despesa i benefici és favorable i rendible per a la societat".

"I est creiem que l'és", ha conclòs, ja que València va acollir una celebració de la Copa Davis fa anys, que va tindre un "resultat extraordinari per a la societat i també des del punt de vista esportiu, però sobretot econòmic i d'imatge de la Comunitat Valenciana".