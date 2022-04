El PP estudia recurrir al Constitucional el decreto ley "omnibus" de medidas frente a la guerra de Ucrania

Así lo ha anunciado el presidente del PPCV, Carlos Mazón, en una rueda de prensa que ha ofrecido este martes en València, donde ha calificado la normativa de "trile legal" y ha considerado que "engaña desde el principio". Por ello, ha señalado que existe un "sustrato legal" para judicializar este decreto ley, que considera que tiene un "tufo" a "autoblanqueamiento y a autorreconocimiento de una política que no funciona".

En este sentido, Mazón ha anunciado que los 'populares' van a solicitar en Les Corts el nuevo informe de los servicios jurídicos de la Generalitat sobre este decreto y estudiarlo para "analizar la posible inconstitucional de su contenido". "Para hablar de la memoria histórica o de nuevos chiringuitos hay un canal legal, para eso están los presupuestos de la Generalitat", ha agregado.

"Si se adoptan medidas contra una crisis energética para saltarse el trámite parlamentario debe estar justificado. Hace falta rigor legal. Intentan colar bajo mano situaciones negativas que no se ajustan a ley. Hasta la propia portavoz de la Generalitat ha reconocido que estaba mal tramitado, mal trabajado y mal planteado", ha afirmado.

Mazón ha señalado que "las medidas legislativas del tripartito en la Comunitat son un cúmulo de despropósitos, uno detrás de otro, en los que se detecta un fin de ciclo y la falta de capacidad de gestionar, de trabajar, y de estar al servicio de los ciudadanos".

NO SE CONVALIDARÁ LA PRÓXIMA SEMANA

La convalidación del decreto ley en Les Corts no se producirá en el pleno de la próxima semana, algo que han criticado los tres grupos de la oposición, pero que los grupos que sustentan al Botànic justifican en que no ha dado tiempo a tramitarlo. "Si se aprobó el viernes y el lunes era festivo, la tramitación se tendrá que preparar en algún momento, ¿No?", se ha preguntado el síndic socialista, Manolo Mata.

Misma opinión tenía la síndica de Compromís, Papi Robles, que se ha preguntado si la oposición "entiende los plazos de Les Corts". "Estas cuestiones tienen que entrar a Corts por la Mesa", ha señalado. La portavoz adjunta de Unides Podem, Estefanía Blanes, ha considerado que la tramitación está dentro de la "normalidad".

Según el reglamento de la cámara, un decreto ley debe someterse a su convalidación o derogación antes de que transcurran los treinta días siguientes a su promulgación. "Si no ha entrado en este pleno, entrará en el siguiente", ha asegurado Mata. "El decreto entró en vigor el viernes y ya se puede aplicar", ha indicado Blanes. "Es curioso escuchar a la oposición hablar de esta manera", ha opinado Robles.

La oposición, por su parte, ha criticado que no entre en el orden del día. La síndica del PP, María José Catalá, ha asegurado "no dar crédito a la falta de seriedad, rigor y torpeza" del Botànic; la portavoz de Ciudadanos, Ruth Merino, ha mostrado su "sorpresa" y se ha preguntado si "no se atreven" a llevarlo a Corts, mientras que Ana Vega (Vox) ha afirmado no entender que "cuando se hace un decreto con extraordinaria y urgente necesidad, se estén alargando en el tiempo y no lo presenten".