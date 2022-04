Steisy desvela su nueva crisis con Pablo Pisa: "Solo quiero que me escuche con coherencia"

La relación entre Patricia Steisy y Pablo Pisa parecía volver a la calma tras diversas peleas. La estabilidad se estaba apoderando de la pareja, pero todo parecía ser un espejismo. Una nueva crisis ha surgido entre la extronista y el arquitecto, que incluso ha abandonado la casa que compartían cerca de Gran Vía.

A través de Bi happy, canal de Mtmad en el que la pareja cuenta cosas de su día a día, Steisy ha relatado el duro momento por el que pasa su relación con Pablo. Una dura bronca que puede suponer el fin de su noviazgo.

"No sé si es por la confianza, pero me recuerda todo el rato que emocionalmente no estoy bien. Como si cada cosa que me molesta o me enfada, me molestase por lo mío", comenzó diciendo la extronista, haciendo alusiones al trastorno límite de la personalidad que padece.

La influencer reconoce que últimamente tiene que actuar con demasiado cuidado para evitar malas reacciones de su entorno, principalmente Pablo. "Solo quiero que me escuche con coherencia. Termino harta y sintiéndome no respetada, y eso me pone con un mosqueo que no veas", dice cabreada Steisy.

A pesar de todo, también admite que los ejercicios de terapia que vienen realizando como pareja han hecho que sus discusiones actuales sean muy diferentes a las primeras. "Esta vez no ha habido voces, no ha llorado nadie. Sólo nos dejamos de hablar cuando no llegamos a un acuerdo. Algún ‘gilipollas’ sí se me ha escapado, y él me ha dicho ‘patética’… pero son tonterías", confiesa con algo de alivio la extronista.